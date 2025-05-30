'Украине повезло': сенатор Грэм рассказал о шансах на новую военную помощь от США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас имеют "деловые отношения". Он выразил надежду, что они будут распространяться и на военную сферу.

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Находясь 30 мая с визитом в Киеве Грэм ответил на вопрос "Радио Свобода". Политик отметил, что эти деловые отношения стали возможными благодаря соглашению о полезных ископаемых.

"Украине повезло сидеть на вершине триллионов долларов критически важных минералов, необходимых для экономики 21 века. Сейчас мы имеем деловые отношения. Я надеюсь, что эти деловые отношения будут распространяться и на военную сферу", – сказал он.

Тогда американский военно-промышленный комплекс мог бы продавать Украине оружие, которое он разрабатывает. Другие страны могли бы покупать его у Штатов и поставлять в Украину, отметил Грэм.

"Но с точки зрения бизнес-отношений, я вижу, что они переходят в оборонную сферу, где будут создаваться совместные предприятия", – добавил сенатор.

В то же время на вопрос о шансах на то, что Конгресс может проголосовать за новый пакет помощи Украине, Грэм не ответил.

Тем временем сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что большинство техники, предоставленной Украине, изготавливается в США, поддерживая американскую экономику, однако не все это осознают.

"Знаете, печально то, что многие американцы не осознают, что подавляющее большинство военной техники, которая поступает в Украину, на самом деле сейчас производится в Америке на американских предприятиях, обеспечивая рабочие места для американских рабочих", – сказал он.

Ранее СМИ писали о том, что Европа склоняется к идее покупать американское вооружение для дальнейшей передачи его украинцам. Европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп может отказаться от военной помощи нашей стране.

В то же время в США уровень поддержки гражданами Украины остается высоким, поскольку избиратели хотят, чтобы президент Дональд Трамп был жестче в отношении страны-агрессора России. Так, 62% опрошенных избирателей считают, что администрация Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить санкции против РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения дальности действия оружия для Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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