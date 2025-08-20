''Украина знает, как убивать россиян, а вы еще нет'': посол Боднар объяснил, чем опыт ВСУ ценен для НАТО и почему государство должно вступить в Альянс

Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что тесное сотрудничество с НАТО является ключевым фактором безопасности для страны. Он убежден, что в будущем Украина должна стать полноценным членом Североатлантического альянса.

Он заявил, что Украина обладает уникальным боевым опытом в войне против России. Об этом посол сказал в интервью Polsat News.

Боднар отметил, что сегодня Украина не просит немедленного членства в НАТО, а стремится получить приглашение, которое будет служить гарантией, что после завершения войны страну не оставят наедине.

"Сейчас Украина обороняется, удерживая фронт и не позволяя россиянам оккупировать нашу территорию", – пояснил он.

Он подчеркнул, что украинские граждане воспринимают присутствие Альянса как важный элемент политической безопасности.

"Если мы послушаем украинских граждан, если мы спросим их, где разместить базы НАТО, ответ будет: в каждом селе. Вероятно, это воспринимается как гарантия политической безопасности. Просто присутствие в НАТО или участие. Сегодня мы защищаем НАТО от российской агрессии", – сказал он.

Посол подчеркнул, что в будущем Украина "хочет развиваться подобно европейским странам". Он добавил, что это также может быть полезным в условиях потенциального конфликта с Россией.

"Теперь мы понимаем предупреждение, что никто не хочет воевать. Но если завтра Россия нападет на страны НАТО без Украины, это будет гораздо сложнее, чем с Украиной. Поэтому учтите, что Украина является дополнительной ценностью для НАТО. Потому что Украина воюет и знает, как убивать россиян, а вы пока нет", – сказал он.

6 августа представитель партии PiS Кароль Навроцкий принял присягу президента и официально возглавил Польшу, заменив на посту Анджея Дуду. Выступая перед Национальным собранием, он поблагодарил поляков за то, что они "не поддались пропаганде" и выбрали "президента с чувством свободы".

После победы на выборах Навроцкий заявил, что "сейчас" не поддерживает вступление Украины в ЕС, но согласился с тем, что Польша должна поддерживать Украину из стратегических интересов, а самой большой угрозой для поляков является РФ.

