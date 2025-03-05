"Я хотел бы еще раз подчеркнуть приверженность Украине миру. Никто из нас не желает нескончаемой войны. Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить крепкий мир. Никто так не хочет мира как украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь крепкого мира. Мы готовы работать быстро, чтобы прекратить войну, и первыми этапами могут быть освобождение пленных и прекращение огня, запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру в небе, а также немедленное прекращение огня на море, если это сделает Россия. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и работать с США, чтобы достичь прочного окончательного соглашения…"

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Такое сообщение от Владимира Зеленского, опубликованное в сети Х, может кому-то в первом прочтении показаться капитуляцией украинского президента под невероятным пропагандистским давлением со стороны администрации Трампа, которая следует за причудливой встречей.

Взрыв в Вашингтоне

Зеленский в обращении, начало которого мы цитировали, не извинился перед президентом Трампом и его вице-президентом Венсом. У него нет для этого причин, и он не должен оправдываться. Его обращение будто говорит: мы понимаем необходимость для Трампа и его администрации определить и признать ведущую позицию и роль Соединенных Штатов в достижении прекращения огня и установления мира в Украине и вокруг нее, и мы хотим устранить обвинения и нарратив о том, что Украина и ее руководство являются препятствием этому процессу.

В последние дни мы могли увидеть причины такого ответа со стороны Киева: от Америки, через Венгрию и других поклонников и сторонников Трампа-Путина в Европе, вплоть до России – президента Зеленского изображают каким-то безответственным и наглым диктатором, не желающим мира и прекращения трехлетней бойни в собственной стране. Даже вездесущий Маск вмешался: нужно "восстановить демократию в Украине", а Зеленскому покинуть пост и уехать за границу! Абсурдность таких интерпретаций не уменьшила настойчивости самых громких проповедников этой пропаганды из многочисленных "выходов" в политику правой MAGA, невероятно напоминающей конец 1930-х годов... в Германии. Правда выглядит ложью, ложь становится правдой, если ее повторить достаточно раз, по-геббельсовски.

В день, когда Белый дом объявил о приостановлении военной поддержки Украины (что, по крайней мере, на лингвистическом и логическом уровне, означало бы – временно приостановлено), из Украины поступил четкий ответ: имеющихся запасов боеприпасов может хватить еще на полгода. В игре нервов, где несомненно можно ожидать новых сюрпризов и поворотов, понятно несколько вещей. Во-первых, новый термин Трампа начался с уничтожения и деградации всех важных структурных и политических элементов, неизменных в течение десятилетий, то есть основной позиции и роли Соединенных Штатов на международной арене. Это не какой-то тактический маневр или косметическое изменение – отход от лидерской позиции в евроатлантической политической и констеляции безопасности является безоговорочным и существенным. Во-вторых, внешнеполитические приоритеты Трампа базируются на новой интерпретации американского национализма и изоляционизма, с глубоким презрением ко всем формам многосторонности. Поднятие торговли, то есть Тарифные барьеры по отношению к Канаде, ЕС и Китаю уже вызвали негативную реакцию на фондовых рынках США, угрожая втянуть экономику самой мощной страны мира в рецессию только через два месяца его второго срока. С политико-дипломатической стороны медали Трамп наиболее серьезно поставил под угрозу отношения с ближайшими и исторически надежными партнерами, с которыми не было никаких ограничений даже на уровне спецслужб, прежде всего с Великобританией и Австралией. В-третьих, и это наиболее очевидно, действия и политика президентского кабинета (включая министра обороны Хегсетта, советника по национальной безопасности Уолта и директора по национальной безопасности Габбарда) четко указывают на поддержку Путина и интересов России не только в контексте Украины. Причины такого исторического "salto mortale" ускользают от рациональных объяснений, и даже теории о зависимости Трампа от российских спецслужб не кажутся такими уж "невозможными", как раньше.

Спешка продвигать прекращение огня в Украине, не упоминая о каких-либо обязательствах или уступках со стороны Кремля, указывает на ось Трамп-Путин и возможную связь такой срочности с огромными потерями и истощением военно-экономического комплекса в России. Не случайно министр иностранных дел Польши Сикорский говорил о тайной и срочной продаже Путиным сотни тонн золота из государственных резервов. Наконец, в-четвертых, не исключается, что Трамп объявит или хотя бы вспомнит вариант выхода США из НАТО. Его верная тень (главный финансист кампании и неформальный лидер MAGA) Илон Маск также поддерживает выход США из ООН!

"Он так далеко не уйдет" - рефрен мы часто слышали во время президентской кампании. Он оказался очень наивным. Трамп, к сожалению, уже зашел (слишком) далеко, но обратно, даже в историческом смысле этого слова.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТВЕТ

Европейский Союз вынужден искать быстрые и эффективные ответы. Лондонский саммит был демонстрацией европейского единства из-за необходимости. Это не в первый раз в истории Европы. Премьер-министр Стармер продемонстрировал лидерство, желание продемонстрировать существенно другое отношение к Зеленскому по сравнению с американским конфузом в Белом доме, а также заинтересованность (которую он продемонстрировал в дальнейшем телефонном разговоре с Трампом) оставаться своеобразным понтонным дипломатическим мостом в Вашингтон.

Его мощную речь в парламенте с одобрением выслушал Найджел Фарадж, так же как даже Мари Ле Пен присоединилась к осуждению тех, кто отрицает российскую агрессию в Украине и отказывается помогать войскам под командованием Зеленского – таким образом оставив Виктора Орбана и его друзей в Сербии. тике Трампа.

ЕС, при любом сценарии, даже наименее вероятного – это лишь временное "безумие" и блеф Трампа. MAGA – сталкивается с самым серьезным историческим вызовом по собственной цели и выживанию. Победа ХДС/ХСС в Германии в этом смысле хорошая новость, как и участие канадского премьер-министра Трюдо во встречах ведущих европейских стран. Первым вызовом неизбежно является форма и способ конкретной военной поддержки Украины, а также участие в мирных переговорах. Такое впечатление, что в этом смысле существует вероятность того, что США все же отойдут от своей первоначальной позиции – переговоры только с россиянами, без украинцев и европейцев. ЕС не избежать, как и Турции тоже. И говорить об Украине без Украины невозможно.

Второй вызов не должен быть слишком длинным – если ЕС хочет продемонстрировать решительность в разрешении кризиса – это размораживание более 200 миллиардов евро заблокированных принадлежащих России депозитов и их использование для поддержки и компенсации Украине.

Третья задача не нова, но она, безусловно, связана с текущей ситуацией (не только из-за новых блокад Венгрии Орбана и вмешательства венгерских институтов во внутренние дела Боснии и Герцеговины), ведь способность ЕС проводить внутренние реформы в значительной степени зависеть от действий и решений относительно Украины.

Когда и как ЕС будет готов к новым членам, решающим образом будет определяться вышеупомянутыми проблемами и потребностями. Но сначала главные вещи.