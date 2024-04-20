Украина заинтересована в участии Бразилии в Глобальном саммите мира, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы Бразилия и в частности ее лидер Лула да Силва приняли участие в первом Глобальном саммите мира. Он состоится в Швейцарии в июне этого года.

Об этом Зеленский сказал в интервью бразильским СМИ. "Считаю, что его (президента Бразилии – Ред.) присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, которые получают приглашения, говорит о том, что они, эти люди хотят мира", – отметил он.

Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины, подчеркнул гарант.

По словам Зеленского, для Украины поддержка Бразилии очень важна, однако долгое время наше государство не могло донести до нее правду о развязанной Россией против нас войне. Такая ситуация сложилась из-за долгосрочных отношений Бразилии с СССР, политику которого продолжила современная Россия. Москва продвигала свои пропагандистские нарративы в информационном пространстве стран Латинской Америки.

"И это ваш большой плюс, что журналисты Бразилии начали приезжать в Украину, понимать, что здесь происходит, и затем выдавать эту информацию", – сказал президент.

Он поблагодарил представителей СМИ за приезд в Украину и добавил, что приглашает посетить нашу страну президента Бразилии. С ним украинский гарант лично встречался в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство приветствует предстоящий украинский саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Берлин пытается помочь привлечь к этому саммиту как можно больше участников из разных стран мира, в частности, из Бразилии и Китая.

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