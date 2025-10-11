Украина синхронизировала с Японией санкции против РФ: кто вошел в список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкций с Японией. Санкции касаются физических и юридических лиц, причастных к поддержке российской военной машины и обхода международных ограничений.

Об этом сообщили в Офисе президента. В список вошли восемь физических и 14 юридических лиц.

Среди них:

генеральный директор "Алросы" Павел Мариничев, чье предприятие приносит прибыль российскому бюджету через добычу алмазов;

директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;

представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хёк, который участвует в поставках оружия в Россию.

Кроме того, под санкции попали российские предприятия ОПК, в частности "Стаут" и Центр инновационных технологий и инжиниринга, которые поставляют электронные компоненты, оборудование и системы связи для армии РФ.

Ограничения также применены к частной военной компании "Конвой", созданной на временно оккупированных территориях Украины и финансируемой российским олигархом Аркадием Ротенбергом и подсанкционным банком ВТБ.

"Продолжаем нашу санкционную работу и предметно координируемся с партнерами. Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции. Фактически санкции против России за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. И в России ощущаются последствия санкций мира, и будет еще больше давления за эту войну", - отметил Зеленский.

С июня 2025 года Украина приняла уже восемь пакетов санкций и синхронизировала их с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми санкционными пакетами ЕС. В целом ограничения введены против 281 физического и 633 юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, финансовой системой РФ, деятельностью на оккупированных территориях Украины, обходом санкций, российским теневым флотом и похищением украинских детей.

Синхронизация санкций с международными партнерами является важным шагом для предотвращения их обхода и усиления экономического давления на Россию. Украина рассчитывает на полную координацию ограничений в юрисдикциях всех партнерских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность инициативы PURL, которая позволяет превращать взносы союзников в реальные оборонные возможности для Украины. Этот механизм уже позволяет получать современное вооружение, в частности системы Patriot и другое необходимое американское оборудование.

Глава государства добавил, что инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, и уже шесть членов Альянса профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов в рамках механизма.

