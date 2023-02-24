Украина призвала партнеров консолидировать усилия для деоккупации Крыма и расторгла договора с РФ по Азовскому морю

В ходе заседания в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, в Верховной Раде приняли ряд решений, приближающих ответственность для страны-агрессора. Народные депутаты обратились к государствам-участникам Крымской платформы по поводу предстоящей деоккупации украинского полуострова и денонсировали договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Видео дня

Кроме того, парламентарии обратились в международные институты с просьбой помочь вернуть домой принудительно депортированных оккупантами на территорию РФ украинских детей. Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

"Верховная Рада обратилась к парламентам государств-участников Крымской платформы относительно необходимости консолидации усилий для дальнейшего сопротивления оккупации полуострова и преодоления последствий оккупации после ее прекращения (№9035). За — 330", – сообщил Гончаренко.

Также, как отметил Железняк, Украина разорвала все заключенные ранее с Россией соглашения по Азовскому морю: несмотря на то, что война длится уже 9 лет, они до сих пор оставались в силе.

"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! №0182 – денонсация Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (303 голоса "за"). №0183 - выход из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества (поддержали 305 нардепов)", – отметил Железняк.

Не менее важно обращение Верховной Рады Украины к ООН и Международному суду ООН по поводу принудительной депортации в Россию детей из Украины. Народные депутаты констатируют: Россия совершает военное преступление, имеющее признаки геноцида украинского народа.

"Парламент обратился в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев. Совет просит ООН способствовать возвращению детей в Украину их родителям или законным представителям. Это преступление, о котором нельзя молчать. Россия похищает наших детей, есть даже случаи их усыновления на территории России. Это недопустимо", – отметил Гончаренко.

Напомним, также в этот день в Раде проголосовали за досрочное прекращение полномочий Солода, Королевской и Волошина. За постановления по каждому из этих беглых нардепов, последовательно отстаивавших пророссийскую политику, которые приближали полномасштабную войну как могли, а сами бежали от нее за границу, проголосовали около 330 парламентариев.

Также сообщалось, что накануне в Раде поддержали в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о пленарных заседаниях. во время военного положения. Делать это позволят всего через час после закрытия заседания.