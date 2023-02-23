В Раде поддержали в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о пленарных заседаниях

Народные депутаты предлагают запретить распространение информации о пленарных заседаниях Верховной Рады Украины во время действия военного положения. Соответствующий законопроект парламентарии уже поддержали в первом чтении.

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За эту инициативу свой голос отдали 234 народных избранника. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно законопроекту №9005, во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте и результатах проведения пленарного заседания раньше, чем через один час после закрытия этого заседания.

Согласно тексту законопроекта, в случае выявления факта нарушения народным депутатом вышеупомянутых требований Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании сроком до пяти таких заседаний. Также отмечается, что за эти дни нардепу не будет выплачиваться заработная плата и не будут производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

При этом по предложению председательствующего на пленарном заседании или по предложению народного депутата, если он получит поддержку не менее одной трети голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, народный депутат, нарушивший данные требования, будет обязан покинуть пленарное заседание.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины разработали проект закона, чтобы определить принципы переговоров об окончании войны и капитуляции России. 21 февраля документ зарегистрировали в парламенте и передали на рассмотрение руководству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля 348 народных депутатов Украины проголосовали за продление срока действия военного положения, а 344 – за продление всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Подобное голосование парламентарии проводят уже шестой раз от начала полномасштабного российского вторжения.

– Недавно в Раду внесли законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников. Документ предлагает отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня победы 9 мая.

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