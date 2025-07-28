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Блог | Украина потеряла миллиарды евро из-за провала Ukraine Facility: кто отвечал за программу
Из-за саботажа и невыполнения Ukraine Facility Украина не получила уже за первый квартал, то есть до конца марта – 1,5 млрд евро. Там мы провалили 3 маяка.
Далее текст на языке оригинала.
У другому кварталі (треба було до липня виконати) провалено вже 5-ть з 11-ти маяків. І тут втрата буде ще більше десь 2-3 млрд євро.
Так ось вже 25-го червня Кабмін Шмигаля (за пропозицією Мінфіну) прийняв рішення провести службове розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності винних в такому провалі.
Ось тільки за Ukraine Facility відповідав – міністр економіки, яку призначили вже 17-го липня Премʼєром.
Потужно.
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