"Украина имеет право": в Еврокомиссии озвучили позицию по поводу ультиматума Зеленского Лукашенко

В Европейской комиссии поддержали право Украины на самооборону после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости демонтажа ретрансляторов на территории Беларуси, которые используются для содействия российским ударам. В Брюсселе подчеркнули, что Беларусь продолжает помогать России в войне против Украины и остается соучастником агрессии Кремля.

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Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга. В Еврокомиссии считают, что Беларусь остается одним из ключевых союзников РФ.

В Брюсселе напомнили о роли Беларуси в войне

Комментируя заявление Владимира Зеленского о ретрансляторах и другом оборудовании на территории Беларуси, представительница Еврокомиссии подчеркнула, что позиция ЕС в отношении Минска остается неизменной.

По словам Гиппер, белорусские власти продолжают поддерживать российскую военную агрессию против Украины.

"Можем напомнить о позиции ЕС в отношении Беларуси. Беларусь продолжает содействовать российской военной агрессии против Украины", — заявила она.

В Еврокомиссии считают, что Минск остается одним из ключевых союзников Москвы и способствует реализации политики Кремля.

ЕС обвиняет Минск в провокационных действиях

Анитта Гиппер также напомнила о ряде действий белорусских властей, вызвавших обеспокоенность в Европейском Союзе.

Речь идет, в частности, о случаях нарушения воздушного пространства стран-членов ЕС, а также об использовании миграционного кризиса в качестве инструмента политического давления на европейские государства.

В Брюсселе неоднократно обвиняли режим Александра Лукашенко в организации потоков нелегальной миграции к границам Польши, Литвы и Латвии с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Украина имеет право защищаться

Комментируя предупреждение, которое президент Украины адресовал белорусскому руководству, пресс-секретарь Европейской комиссии подчеркнула право Киева защищать свою территорию и граждан.

"Конечно, Украина имеет право защищаться", — подчеркнула Гиппер.

Таким образом, в Еврокомиссии фактически подтвердили, что признают право Украины принимать меры для противодействия угрозам, возникающим в результате российской агрессии и помощи, которую Москва получает от Беларуси.

Что предшествовало

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси продолжает работать оборудование, используемое для корректировки российских ударов по украинским гражданским объектам.

Глава государства призвал Александра Лукашенко отключить соответствующие ретрансляторы и другую технику, дав на это неделю.

По словам Зеленского, если Минск не сделает этого самостоятельно, Украина может принять меры по нейтрализации таких объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский публично напомнил главе Беларуси Александру Лукашенко о ранее озвученном ультиматуме относительно прекращения любой технической поддержки российских военных действий. Одних заявлений со стороны Минска недостаточно, если на территории страны продолжает функционировать инфраструктура, которая может способствовать нанесению ударов по Украине.

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