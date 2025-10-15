'Украина хочет перейти в наступление': Трамп анонсировал решение по этому поводу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление в войне против страны-агрессора РФ. Американский лидер отметил, что ему придется принять решения, связанные с этим.

Видео дня

Об этом Трамп сказал в среду, 15 октября. Президент США отметил, что он будет говорить о войне с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление – вы это знаете. И нам придется принять решение", – заявил он.

Глава Соединенных Штатов также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и призвал его "прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян". По его словам, это все, чего хотят от руководителя России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится на грани краха. Он подчеркнул, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины, поэтому планирует встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!