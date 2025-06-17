'Угольное дело' пытаются использовать для отвлечения от настоящих угроз для Украины, – Порошенко

Так называемое угольное дело является попыткой власти отвлечь внимание от настоящих угроз для Украины.

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Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя судебное заседание по этому делу.

"Для чего делается? Две цели. Цель первая – отвлечь ваше внимание. Вы должны говорить о мифическом процессе Порошенко, а не о реальных угрозах для существования нашего государства. Подчеркиваю, не для нашей победы, а сам факт существования государства сегодня под угрозой", – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что за делами, которыми пытаются заблокировать его деятельность, также стоят сомнительные люди. В частности, "это Шуфрич, это Сивкович, это Деркач, это Кузьмин", которые сбежали из Украины и "сидят в России".

"Мне очень жаль, что среди всех заявителей лживой информации, которой власть пыталась расправиться с нами, они не пытаются привлечь их к уголовной ответственности", – подчеркнул политик.

Он добавил, что это "угольное дело" уже стало "могилой генеральных прокуроров".

"Четыре генеральных прокурора пытались как-то приобщиться к этому делу и бежали от него как черт от ладана. Я могу лишь поддержать слова бывшего генерального прокурора, на 100% человека Зеленского Рябошапки – что ничего, кроме юридического трэша, здесь нет. Я думаю, что не очень часты случаи, когда прокурор дает такую оценку работе следователей по заказу. Эскорт-сервис Офиса президента, которым является ГБР", – прокомментировал лидер "ЕС".

Позже продвижения этого дела избегали Ирина Венедиктова и Андрей Костин.

Говоря о стороне обвинения, Порошенко заявил, что ее представители "выписывают повестки на несуществующие даты" и "заменяют собой суд".

"Они преследуют одну цель – шоу. И второе – устранение лидера оппозиции с политического ландшафта. Потому что они надеялись это сделать санкциями, им это не удалось. Сейчас у них вторая часть "марлезонского балета", – сказал он.

Политик посоветовал властям вместо этого заняться противовоздушной обороной, а также строительством фортификационных сооружений.

"Дайте по рукам вашим ворам, которые разграбили снабжение армии. Займитесь за счет привлечения компетентных и профессиональных людей восстановлением дипломатии, которую вы затянули в глубокий кризис. Потому что цену за это украинский народ заплатит страшную", – резюмировал он.