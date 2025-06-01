17 марта 2023 г. Международный уголовный суд (МКС) сделал исторический шаг, выдав ордер на арест президента России Владимира Путина. Впервые суд пошёл против действующего главы государства – одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Путина подозревают в военных преступлениях, в частности, в незаконной депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Эти действия, по данным МКС, продолжаются, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Ордер остался тайным, чтобы защитить свидетелей и потерпевших, но его суть ясна: Путин несёт индивидуальную ответственность – как за прямые действия, так и за неспособность остановить подчинённых, совершавших или допускавших эти преступления.

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Этот ордер – не просто юридический документ. Он бросает вызов международному правосудию: удастся ли привлечь к ответственности лидера мощного государства за шокирующие мир преступления? Никакого действующего главу государства МКС ещё не задержал, так что перспективы выполнения ордера зависят от сложного переплетения права, политики и смелости стран. Разбираемся, что может помешать правосудию и есть ли шанс его осуществить.

Как работает механизм ареста по МКС?

Римский устав – база деятельности МКС – верно регламентирует, как готовить ордер на арест. Страна-участник, получив запрос суда, должна немедленно задержать подозреваемого. Правоохранители доставляют его в национальный суд, который проверяет, касается ли ордер именно этого лица, соблюдены ли процедуры ареста и обеспечены ли его права. Подозреваемый может ходатайствовать о временном увольнении к передаче в Гаагу, но государство должно учесть тяжесть обвинений и гарантировать, что человек не уйдет. Если решение о передаче принято, задержанного можно скорее отправлять в МКС.

Страны-участники устава обязаны полноценно сотрудничать с судом – от расследования до исполнения арестов. Если государство отказывается, МКС может обратиться в Ассамблею государств-участников или, если дело передал Совету Безопасности ООН, то там. Даже страны, не подписавшие устав, могут помогать суду, заключив специальное соглашение или признав его юрисдикцию в конкретной ситуации. Всё выглядит логично, но реальность далека от идеала: политика, угрозы и национальные интересы часто мешают.

Угрозы Кремля и реакция мира

Россия, не признающая МКС, отреагировала на ордер молниеносно и агрессивно. Уже через несколько дней заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил миру войной. "Представьте, что главу ядерного государства, например, арестуют в Германии. Это casus belli – повод для войны. Наши средства улетят в Бундестаг, офис канцлера", – заявил он. Такие слова – типичная тактика Кремля: запугать, чтобы отразить желание выполнять ордер. Москва чётко дала понять: решение МКС нарушает её планы, в частности, международные поездки Путина.

Европа ответила решительно. Германия заявила, что если Путин появится на её территории, его арестуют и передадут в Гаагу. "Мы обязаны это сделать", – подчеркнул министр юстиции Марк Бушман. Франция подчеркнула, что никто независимо от должности не избежит ответственности за преступления в Украине. "Правосудие не имеет исключений", – заявили в МИДе Франции. Великобритания приветствовала ордер, назвав его шагом к наказанию виновных в "ужасных военных преступлениях". Министр иностранных дел Джеймс Клеверли добавил: "Ответственные должны предстать перед судом".

США, не являющиеся участником МКС, заняли осторожную позицию. Госсекретарь Энтони Блинкен поддержал европейские страны, которые должны исполнять ордер, но уклонился от прямого ответа на действия США. "Мы не под юрисдикцией МКС, и Путин вряд ли приедет к нам", – сказал он, оставив простор для домыслов. Такое воздержание показывает, что даже союзники Украины колеблются, когда речь идёт о прямой конфронтации с Россией. Новая администрация Д.Трампа даже наложила санкции на главу МКС из-за его действий по привлечению к уголовной ответственности премьер-министра Израиля Б.Натаньяху за массовые убийства мирного населения Газы.

Ассамблея государств-участников МКС выразила обеспокоенность угрозами России против суда, его прокурора и судей. "Эти действия подрывают усилия международного правосудия", – заявили в Ассамблее, призвав страны не подвергаться давлению. Но угрозы Кремля создают атмосферу страха, влияющую на готовность государств действовать.

Что думают союзники России?

Позиция стран, близких к России, делает исполнение ордера ещё более сложным. Венгрия, хоть и подписала Римский устав, фактически отказалась от сотрудничества с МКС. Глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергеи Гуйяш заявил, что арест Путина невозможен, потому что устав МКС "не обнародован в Венгрии". Это юридически сомнительное оправдание, ведь Венгрия ратифицировала устав ещё в 2001 году. Сам Орбан заявил осторожнее: он назвал обвинения в военных преступлениях неуместными во время войны и предположил, что арест Путина помешает мирным переговорам. "Как можно кликать за стол переговоров и одновременно угрожать арестом?" – сказал он. Такая риторика отражает нежелание Будапешта портить отношения с Москвой. Как результат, Венгрия заявила о выходе из МКС.

Китай, не признающий МКС, занял прогнозируемую позицию. Представитель МИД Ван Вэньбинь призвал суд "избегать политизации и двойных стандартов" и уважать иммунитет глав государств по международному праву. Пекин настаивает, что диалог и мирные переговоры – единственный путь разрешения "украинского кризиса". Эти слова фактически поддерживают Россию, ослабляя давление на Путина.

Бразилия, участник МКС, сначала дала противоречивые сигналы. Президент Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Путина не арестуют, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. "Мы хотим, чтобы он был там", – сказал Лула, намекая на политическое решение. Но после критики он сменил тон: "Это не я решаю, а суды". Такое изменение риторики показывает, что даже в дружественных России странах политическая власть не может гарантировать Путину безопасности, если судебная система независима.

У Южной Африки (ЮАР) есть опыт игнорирования МКС: в 2015 году она не задержала президента Судана Омара аль-Башира, несмотря на ордер. Перед саммитом БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года ЮАР оказалась в похожей ситуации. Правительство пыталось обеспечить Путину иммунитет, ссылаясь на дипломатические привилегии. Но оппозиционная партия "Демократический альянс" подала иск, и суд подтвердил: ЮАР обязана арестовать Путина. Прокурор даже обратился в суд с требованием выдать ордер на арест. В итоге Путин упразднил визит, отправив вместо себя главу МИД Сергея Лаврова. Этот случай показал, что гражданское общество и суды могут вынудить власть уважать международное право.

Монголия стала единственной страной-участницей МКС, которая приняла Путина после выдачи ордера – 2 сентября 2024 года. Улан-Батор пригласил его на празднование 85-летия победы на реке Халхин-Гол. Несмотря на запросы МКС о сотрудничестве, Монголия не задержала Путина, ссылаясь на его иммунитет как главы государства. МКС признал это нарушением Римского устава и передал дело на рассмотрение Ассамблеи государств-участников. Монголия пыталась оправдаться, утверждая, что Россия не является участником МКС, а иммунитет Путина защищён международным правом. Но суд отверг эти аргументы, подчеркнув: иммунитет не освобождает от ответственности за военные преступления.

Почему правосудие буксует и где шансы на успех?

Ордер МКС – это не только юридический инструмент, но и тест для международного сообщества. Суд четко заявил: иммунитет главы государства не препятствует аресту. Ещё в 2017 году по делу Омара аль-Башира МКС постановил, что страны-участницы обязаны задерживать подозреваемых, независимо от их статуса. Это подтвердили и в решении по Монголии в 2024 году. Но реальность показывает, что право часто уступает политике. Вот ключевые барьеры:

Угрозы России. Кремль запугивает страны войной или экономическими санкциями. Медведев открыто говорит о "ядерных последствиях", что сдерживает даже решительные государства.

Нерешительность союзников. Венгрия и Монголия ставят национальные интересы выше международных обязательств. Китай подыгрывает России, ослабляя МКС. Даже Бразилия колеблется между дипломатией и правом.

Тактика Путина. Он тщательно избегает стран с независимыми судами, где он может быть задержан. Визит в Монголию был попыткой бросить вызов МКС, показав, что ордер – "пустая бумага". Отмена поездки в ЮАР свидетельствует о том, что Путин осознает риски.

Слабость МКС. У суда нет собственных сил для ареста и зависит от сотрудничества государств. Если страна, как Монголия, игнорирует запрос, МКС может только обратиться в Ассамблею, что редко приводит к реальным санкциям.

Но есть и основания для оптимизма. В ЮАР оппозиция и суды доказали, что могут заставить власть уважать МКС. В Бразилии судебная система тоже способна стать решающей. Даже в Монголии нарушение ордера не осталось без реакции: МКС официально признал вину Улан-Батора. Это сигнал, что безнаказанность имеет последствия.

Арест Путина возможен в нескольких сценариях:

В стране-участнице МКС, где политическая власть не контролирует суды, а оппозиция или общественность оказывают давление на исполнение ордера (как в ЮАР).

В государстве, где суды независимы и готовы действовать по закону, даже несмотря на политическое давление (например, в Германии или Бразилии).

В стране, которая не является участником МКС, но добровольно признает юрисдикцию суда или заключит специальное соглашение (теоретически, как США или Китай, хотя это маловероятно).

Пока Путин осторожно избегает рисков, выбирая "безопасные" страны, как Монголия, или отменяя поездки, как в ЮАР, ордер МКС остается символом надежды на справедливость. Он напоминает миру: за военные преступления придется отвечать независимо от должности. Станет ли ордер реальным инструментом наказания? Это зависит от смелости стран, независимости их судов и готовности противостоять давлению России. Время и политическая воля ответят.