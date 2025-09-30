'У украинцев с этим проблема': Навроцкий предлагает наказывать за 'пропаганду идеологии бандеризма'. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий новые наказания за публичную поддержку "идеологии ОУН(б) и УПА" и отрицание Волынской трагедии. Документ был зарегистрирован в парламенте в конце сентября.

Видео дня

Как пишет PAP со ссылкой на материалы законопроекта, изменения готовила Комиссия по преследованию преступлений против польского народа. В обосновании указано, что поправка должна "уточнить положения о преступлениях членов и коллаборационистов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии". В пояснительной записке отмечается, что это позволит эффективнее наказывать тех, кто отрицает преступления геноцида, совершенные этими структурами.

Пояснения авторов

Поправки предусматривают также изменения в Уголовный кодекс Польши. Речь идет о статье, которая сейчас наказывает за пропаганду тоталитаризма и разжигание ненависти. В новой редакции к ней добавляется фраза о наказании до трех лет заключения для тех, кто публично пропагандирует идеологию ОУН(б) или УПА.

Авторы подчеркивают: "Для Польши бандеризм имеет особое и болезненное измерение. Он был непосредственно направлен против поляков, которые проживали на восточных кресах и считались препятствием для националистического видения Украины. Память о Волынской резне и других преступлениях остается неотъемлемой частью польской истории и коллективной идентичности".

Дополнительные меры

Проект содержит еще одно важное изменение – усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Если сейчас за такое предусмотрено максимум три года лишения свободы, то после изменений – пять.

А за организацию незаконного пересечения другим лицам будут наказывать от 2 до 12 лет. Инициаторы считают, что это необходимо в условиях продолжающейся войны в Украине, чтобы "мобилизовать все средства для блокирования этой практики".

Предыстория вопроса

В августе Навроцкий уже предлагал запретить использование "бандеровских символов" на территории Польши. Разное отношение к Волынской трагедии до сих пор остается одной из самых чувствительных тем в отношениях между двумя странами.

Польский Сейм называет те события геноцидом польского народа. Зато украинские историки говорят об ответственности обеих сторон и приводят другие цифры жертв: десятки тысяч погибших поляков и до 20 тысяч украинцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "отрицание преступлений ОУН-УПА" и "пропаганду идеологии бандеризма". Документ предусматривает наказание до трех лет заключения, в частности, за распространение тоталитарных идей и разжигание ненависти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!