Президент Польши внес в Сейм законопроект о наказании за 'отрицание преступлений ОУН-УПА': что предусматривает

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "отрицание преступлений ОУН-УПА" и "пропаганду идеологии бандеризма". Документ предусматривает наказание до трех лет заключения, в частности, за распространение тоталитарных идей и разжигание ненависти.

Видео дня

Он также охватывает "другие украинские формирования", которые, по утверждению польских властей, "сотрудничали с Третьим немецким Рейхом". Об этом сообщается в канцелярии польского президента и издании RFM24.

Детали

"Целью этого изменения является противодействие распространению на территории Республики Польша ложных заявлений о преступлениях, совершенных членами и коллаборационистами Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также другими украинскими формированиями, сотрудничающими с немецким Третьим Рейхом, в частности преступления геноцида, совершенного против поляков на Волыни", – указано в документе.

Если законопроект будет принят, за публичное распространение идеологии организаций, связанных с исторической деятельностью ОУН-УПА, украинцам может грозить до трех лет заключения.

В законодательном обосновании проекта подчеркивается, что "бандеризм" имел "болезненные последствия" для поляков, проживавших на так называемых "восточных кресах" (термин, который в польских документах обозначает территории Западной Украины, оккупированные Польшей до 1939 года).

Кроме того, законопроект предлагает усилить ответственность за незаконное пересечение государственной границы, а также за организацию такого пересечения для других лиц.

Напомним, 9 августа на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве начался скандал едва ли не межгосударственного значения. Резкую реакцию со стороны представителей польских властей вызвали некоторые зрители, которые развернули красно-черный флаг ОУН-УПА. Польская полиция утверждала, что к провокации причастны 63 человека. Из них 57 – украинцев, остальные – белорусы.

Как писал OBOZ.UA, на днях Навроцкий подписал принятый в Сейме в начале сентября закон о помощи гражданам Украины. Однако это последний законопроект, подписанный президентом в "этой формуле помощи". Поэтому принятый закон о помощи украинцам "фактически означает конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!