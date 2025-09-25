Россия использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на Трампа: в ISW раскрыли замысел Кремля

Руководство страны-агрессора России продолжает использовать ядерные угрозы в своей риторике против Запада. Таким образом Кремль пытается повлиять на президента США Дональда Трампа и остановить его усилия по обеспечению мира в Украине.

В контексте ядерных угроз россияне требуют, чтобы Штаты отказались от усиления санкций против РФ. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ядерный шантаж Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 сентября повторил недавнее заявление диктатора Владимира Путина о том, что РФ готова продолжать придерживаться ограничений ядерных вооружений, предусмотренных Новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в течение одного года после истечения его срока действия 5 февраля 2026 года.

Украинофоб заявил, что администрация Трампа теперь должна решить, последует ли она примеру Москвы. В то же время Медведев заявил, что приверженности США букве договора "недостаточно", и что Соединенные Штаты "должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами", иначе "риск прямого конфликта остается высоким".

Кремль пытается давить на Трампа

По мнению аналитиков, новая порция ядерных угроз Медведева напрямую связана с согласием США прекратить все экономические меры, направленные против России – главный инструмент, который администрация Трампа использует, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны в Украине.

Кроме того, угрозы россиян являются частью более масштабных усилий Кремля по затягиванию мирных переговоров, использованию угроз для достижения желаемых Россией требований в Украине, получения выгодных для России уступок и удержания США от поддержки Украины.

Напомним, Путин объявил, что продлевает мораторий по СНВ-III еще на год, но пригрозил Америке выходом из соглашения, если она не будет придерживаться аналогичных ограничений и продолжит размещать компоненты ПРО в космосе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на требования России, на которые США должны согласиться для продолжения договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп "проинформирован" об этом. Американский глава впоследствии сам прокомментирует это предложение.

