У Трампа считают, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто в ближайшие месяцы

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа считают, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто в течение нескольких месяцев. В то же время, они признают, что обещание разрешить конфликт в первый же день президентства было предвыборным преувеличением.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на двух приближенных к Трампу лиц, обсуждавших ситуацию в Украине.

Соратники президента США отмечают, что урегулирование конфликта может занять гораздо больше времени и говорят, что для этого понадобится несколько месяцев.

Их оценки согласовываются со словами назначенного спецпредставителя по России и Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. В недавнем интервью Fox News он заявил, что хотел бы найти решение конфликта за 100 дней.

Однако даже такой, "продленный" термин эксперты называют слишком оптимистичным.

В частности, об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

"Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что его неуступчивость будет иметь негативные последствия", – сказал Хербст.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что заключит соглашение "в первый день в должности президента", но после выборов республиканец пересмотрел свои заявления, подчеркнув, что конфликт "очень сложен" и разрешение может занять гораздо больше времени.

Как сообщал OBOZ.UA:

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа в Украине и России Курт Волкер заявил, что избранный президент Соединенных Штатов будет пытаться закончить войну в Украине в ближайшее время и максимально справедливо для Киева. По его словам, Трамп и его окружение согласны с тем, что Украине " нужно демонстрировать позицию силы". Для этого нужно продолжать предоставлять вооружение Киеву.

Будущий глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что Дональд Трамп хочет достичь мира, выгодного для Украины. По его словам, в российско-украинской войне всем понятно, кто агрессор.

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