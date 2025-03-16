Прошли три года и двадцать дней войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что плацдарм ВСУ на территории Курской области продолжает уменьшаться и сейчас он представляет из себя узкую полоску вдоль государственной границы Украины. Думаю, что завтра все будет кончено и последние части ВСУ отступят в Сумскую область.

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Но, похоже, что на этом их приключения не закочатся. Зеленский сегодня сказал, что "...россияне хотят окружить ВСУ на Курском направлении, но на территории Украины. Наши войска и командование об этом знают. У партнеров есть спутники, пусть посмотрят, где россияне накапливают войска и куда они направлены".

Россияне же, по-прежнему, настаивают, что у них в окружении уже находятся тысячи украинских солдат. И вроде бы даже Пентагон с помощью своих спутников это видит и подтверждает. Все это очень странно и я уже не знаю кому верить. Поэтому я излагаю обе точки зрения и вы сами решайте к какой из них вам присоединится. Эпоха постправды хороша еще и тем, что можно выбрать ту правду, которая тебе больше нравится.

Вчера ВСУ удачно отбомбились по Туапсинскому НПЗ, а сегодня пришла новость, что это (возможно) новая украинская ракета "Долгий Нептун" с дальностью 1000 км, которую недавно анонсировал Зеленский. НПЗ теперь горит уже вторые сутки, что означает, что попадание нанесло ему существенный ущерб.

В свою очередь россияне тоже атаковали Украину с помощью ракет и БПЛА. В частности, есть попадания в жилой сектор в Кривом Роге и Чернигове, есть пострадавшие. Но основной удар россиян пришелся по энергетической инфраструктуре. Несколько районов Одесской и Днепропетровской областей остались без электричества.

Поскольку Украина и США ждут от Путина ответа на предложение и 30-дневном прекращении огня (который, по словам Трампа, должен поступить в понедельник), то сегодня и вчера информационную активность проявляли другие союзники Украины. В частности будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "Германия вернулась" и пообещал Украине крылатые ракеты "Таурус".

А Макрон и Стармер все пытаются организовать "Коалицию желающих" направить в Украину своих военных в качестве миротворцев. Макрон, зная, что Путин не в восторге от идеи сформировать миротворческие силы в Украине из солдат стран НАТО, заявил, что для направления миротворческого контингента в Украину Франции не требуется согласия России. Украина суверенная и независимая страна и вольна сама решать солдат какой армии она приглашает в качестве миротворцев.

Британский премьер Стармер, в свою очередь, провел в режиме видеоконференции встречу представителей стран-членов "Коалиции желающих" и тоже не скупился на решительные заявления и демонстрацию непреклонности. Также он сообщил, что "...Западные страны переходят к обсуждению операционных деталей отправки миротворческих сил в Украину". Что ж, хорошо коли так… Может у них что-то и выйдет.

Трамп сегодня опроверг сообщения некоторым СМИ о том, что его спецпредставитель Уиткофф ждал аудиенции у Путина восемь часов. Трамп сказал, что это ложь и его посланник был принят Путиным точно в то время, в которое ему и было назначено.

Кроме этого, Трамп подтвердил полномочия генерала Келлога как его спецпредставителя по Украине, оговорившись, что в его полномочия входят исключительно контакты с Зеленским и его сотрудниками. (Ранее в прессе появились сообщения, что Келлог отстранен от этой работы).

Сегодня вообще было сказано много слов, но ничего из ряда вон выходящего - не случилось. Все замерли в ожидании того, что же, наконец, скажет Путин в ответ на предложение о прекращении огня.

Я. разумеется, могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что если Путин в понедельник не скажет что-то определенное, то он передержит паузу и его дальнейшее молчание будет считываться не как признак серьезного обдумывания сделанного предложения, а как сознательная затяжка и саботаж мирного процесса, который он на словах поддерживает.

В том и состоит "коварство" предложенной Трампом формулы, что там особо нечего обдумывать: 30 дней это не 30 лет.

За 30 дней ничего существенного произойти не может и поэтому, не имеет значения проводит ли Зеленский в этот момент мобилизацию или нет (много войска он все равно за это время не намобилизует), равно как и много сил - не накопит.

Соответственно, Путину тут до понедельника времени больше чем достаточно, чтобы ответить: "да, я согласен" или "нет, мы будет продолжать войну". И всем все сразу станет ясно: кто за продолжение кровопролития, а кто - за то, чтобы его остановить. И у многих на Западе, кто пытается "рационализировать" Путина (типа венгерского премьера Орбана и пр.) исчезнет львиная доля аргументов, которыми они оправдывали те или иные его действия.

Судя по последним высказываниям Трампа, он хоть и верит в то, что Путин все же ответит согласием, внутренне он уже готов и к самому негативному сценарию. Для него уже не табу - думать о том, что война продолжится и Америке нужно будет снова помогать Украине как оружием, так и деньгами.

Но Трамп не любит длинные истории. Особенно если финал малопредсказуем. Поэтому он будет искать сценарий быстрой и решительной победы. Для него в случае продолжения войны нет никакого другого варианта, кроме победы. Слишком много он поставил на карту. И слишком много выигрыша именно внутри Америки он получит в случае победы на Путиным.

Разумеется, что в таком случае главный фронт этой войны пройдет не в Украине. Там Трамп будет давать Зеленскому ровно столько оружия, сколько нужно, чтобы не дать Путину продвигаться вперед.

Основным оружием Трампа, которым он будет душить Россию, станут санкции. И прежде всего, он приложит все возможные усилия для того, чтобы лишить Путина денег. И я не исключаю, что на этом пути он найдет себе союзников в лице Китая и Индии. Есть также основания считать, что и Саудовская Аравия может присоединится к давлению на Путина. И Путин это понимает. Поэтому он согласится на прекращение огня. Так, во всяком случае, думает сейчас Трамп. Будем надеяться, что он окажется прав.

Слава Украине!