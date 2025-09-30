'У России есть только 100': Кэллог анонсировал 400 истребителей F-35 в европейском небе. Видео

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что небо над Европой вскоре могут защищать 400 истребителей пятого поколения F-35. В программу уже инвестировали шесть европейских стран.

Об этом Келлог сказал на Варшавском форму. Следовательно, союзники имеют значительное преимущество в воздухе над Россией. Ведь Москва, по его словам, может выставить максимум 100 истребителей, тогда как НАТО способно обеспечить четырехкратное преимущество.

Преимущество НАТО в воздухе

"Сегодня я могу назвать шесть европейских стран, которые инвестировали в программу F-35. Вы можете разместить, или сможете разместить очень скоро, 400 F-35 в воздухе. Максимум, что могут разместить россияне, это 100. Вы можете подниматься в небо без единого американского F-35. И если посмотреть на такие вещи, как то, что сделали голландцы, предоставив Украине F-16, сбив некоторые из тех дронов, которые имеют F-16, то это есть. И я бы просто сказал Альянсу: "Вы лучше, чем думаете". Я имею в этом большую уверенность", – заявил Келлог.

Спецпредставитель Дональд Трамп напомнил, что Россия не получает внешних поставок современного оружия. В контексте этого Келлог задал несколько вопросов:

"Когда речь идет о балансе, сколько оборудования американские военные присылают России для использования против украинцев? Ни одного".

"Сколько средств они присылают на поддержку Украины в рамках Альянса?"

Целью этих шагов является не только поддержка Украины, но и завершение крупнейшей сухопутной войны в Европе после Второй мировой.

"Если посмотреть на уровень руководства, я думаю, что если кто-то когда-либо участвовал в переговорах, то понимает, что нужно иметь сбалансированный взгляд, чтобы убедиться, что можно прийти к выводу. Больше всего, чего мы хотим достичь, это остановить самую большую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Кита Келлога, нынешнее противостояние между Украиной и Россией является "войной промышленной силы", где количество погибших и раненых с обеих сторон превысило миллион человек. Для примера он вспомнил, что во время войны в Афганистане СССР потерял 18 тысяч военных, а США во Вьетнаме – 65 тысяч.

