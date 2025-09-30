'Этой войне нужно положить конец': Келлог объяснил позицию США по Украине и заговорил о масштабе потерь

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что главная цель Вашингтона – остановить крупнейшую войну, которую развязала Россия в Украине. По его словам, конфликт уже привел к шокирующим человеческим потерям и не может продолжаться бесконечно.

Об этом Келлог сказал, выступая на Варшавском форуме по безопасности. По словам Келлога, США сосредоточились на том, чтобы "остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Он назвал нынешнее противостояние "войной промышленной силы", где количество погибших и раненых с обеих сторон превысило миллион человек. Для примера он вспомнил, что во время войны в Афганистане СССР потерял 18 тысяч военных, а США во Вьетнаме – 65 тысяч.

"Это война промышленной силы, в которой погибло более сотен – не тысяча и не две тысячи, а сотни, во множественном числе, тысяч – людей. В Афганистане русские вышли, потеряв 18 000 человек; мы покинули Вьетнам, потеряв 65 000. Сейчас мы говорим о количестве убитых и раненых с обеих сторон, превысившем миллион", – сказал спецпредставитель Трампа.

Келлог подчеркнул, что США стремятся к прекращению боевых действий и работают над планом, который позволит остановить кровопролитие.

"Я думаю, что эта война должна как-то закончиться", – резюмировал он.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поделился своим видением того, как может завершиться война в Украине. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает свои ресурсы, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем три года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

