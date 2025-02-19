'У нас абсолютно разные цифры': Зеленский высказался о помощи США для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу заявлений главы США относительно объемов помощи, предоставленных этой страной нашему государству. По словам украинского президента, ни о каких 350 либо 500 млрд долларов речь не идет.

Видео дня

Штаты предоставили Украине оружие около 70 млрд долларов, еще около 30 млрд долларов составила финансовая помощь бюджету. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции 19 февраля.

Он с удивлением выслушал вопрос журналиста с цитатой заявления Трампа о том, что "президент Зеленский не знает, где половина денег, которые мы ему дали".

"Я не знаю?.. Я думаю, что надо разобраться с этой помощью. У нас совершенно разные цифры. Абсолютно! К сожалению. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 млрд (долларов. – Ред.). 120 млрд – это мы, народ Украины, 200 млрд – это США и Европейский Союз. Это мы говорим об оружии. Это пакет вооружений, 320 млрд", – сказал Зеленский.

Он добавил, что о сотнях миллиардов долларов, о которых постоянно говорит Трамп, речь не идет.

"Всего США дали нам на сегодняшний день около 67 млрд – то, что мы получили оружием. И еще мы получили 31,5 млрд долларов прямой финансовой помощи в бюджет. Были какие-то отдельные программы. Безусловно, благодарны за все эти гуманитарные программы, но это точно не стоило 500 млрд. Говорить, что все это стоило 500 млрд, верните нам эти 500 млрд минералами или чем-то еще – это не серьезный разговор", – подчеркнул Зеленский.

При этом президент добавил, что Украина "готова к серьезному документу".

"Нам нужны гарантии безопасности, вам нужно это – с удовольствием. Инвестируем, делимся... В зависимости от объекта инвестиций. Забирайте проценты, нет вопросов, зарабатывайте вы! Но нам нужны гарантии безопасности", – резюмировал глава государства.

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на его реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он переложил ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов в адрес Кремля. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!