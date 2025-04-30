Турция и Италия поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины: Мелони и Эрдоган сделали совместное заявление

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась в Ватикане, "могла стать поворотным моментом", поэтому в Европе надеются, что в Украине может наступить мир. Так или иначе, Турция и Италия поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, будут продолжать усилия для завершения войны и установлением "справедливого и длительного мира".

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Соответствующее заявление сделала премьер Италии Джорджа Мелони во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Последний также отметил "решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Мы все надеемся, что встреча Зеленского и Трампа в Ватикане могла стать поворотным моментом, и надеемся, что теперь мы сможем пойти еще дальше. Мы надеемся, что в Украине может наступить настоящий мир", – сказала Мелони.

Она поблагодарила президента Эрдогана "за посредническую работу, которую он осуществлял с начала российского вторжения в Украину", особенно в отношении продовольственной безопасности – организации безопасного коридора для зерновых поставок из Украины.

"В этом контексте Италия вновь заявляет о своей полной поддержке усилий президента Трампа по достижению справедливого и крепкого мира. Я считаю, что встреча в соборе Святого Петра между президентом США и президентом Украины имела огромное значение. Поэтому мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному прекращению огня, которое продлится столько, сколько необходимо для начала серьезного процесса и реальных мирных переговоров", – отметила Мелони.

Отдельно премьер Италии напомнила об объявленном Россией так называемом "трехдневном перемирии". Она заметила, что хотя Европа "принимает во внимание инициативу", это перемирие "полностью отличается от того, что необходимо".

Также Мелони отметила, что "есть надежда на то, что Россия конкретно продемонстрирует свою волю к миру, как это смогла сделать Украина".

В свою очередь президент Турции сказал, что страны "подчеркнули нашу решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Как главный игрок в обеспечении безопасности в Черносу море, Турция будет продолжать вносить свой вклад в усилия, направленные на поиск мирного решения", – сказал он.

Заявления прозвучали во время IV итальянско-турецкого экономического саммита. Соответственно, Мелони и Эрдоган заявили о договоренности в развитии торговых отношений и достижении товарооборота на уровне 40 млрд долларов США, и развитии сотрудничества в области оборонной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в Палаццо Киджи провел разговор с Джорджей Мелони. Встреча была запланирована заранее и состоялась после похорон Папы Римского Франциска.

А в турецком Стамбуле прошла встреча делегаций Соединенных Штатов Америки и России. Она продолжалась около 5 часов – делегации обсуждали нормализацию работы дипмиссий США и РФ. Судя по короткому американскому резюме после переговоров, Украина не была темой на указанной встрече.

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