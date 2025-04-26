Зеленский в Риме встретился с Мэлони: говорили об Украине и Трампе

В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в Палаццо Киджи провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встреча была запланирована и состоялась после похорон Папы Франциска.

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Об этом говорится в заявлении на сайте итальянского правительства. Отмечается, что во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента США Дональда Трампа, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира, способного обеспечить безопасность, суверенитет и свободу для Украины.

Кроме того, Мелони, от имени правительства, выразила соболезнования жертвам недавних обстрелов России.

"Решительно осуждаем эти нападения. Отмечаем необходимость немедленного и безоговорочного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства со стороны Москвы начать мирный процесс", – говорится в заявлении.

Также Мэлони приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня.

"Мы ожидаем конкретной демонстрации готовности России добиваться мира", – отмечается в сообщении.

Джорджа Мэлони выразила удовлетворение встречей президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в соборе Святого Петра перед похоронами Папы Франциска. Она назвала это "историческим днем".

"Видеть, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский говорят о мире на похоронах Папы мира, имеет огромное значение", – сказала Мэлони, комментируя фотографию со встречи итальянским СМИ.

Позже по результатам встречи поделился и президент Украины.

"Сегодня в Риме встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Обсудили важность гарантий безопасности для Украины и работу ради восстановления мира и защиты жизни", – написал Зеленский в Telegram.

Он напомнил, в частности, что сорок шесть дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня. Но, подчеркнул президент, 46 дней Россия продолжает убивать наших людей. Поэтому особое внимание во время встречи было уделено важности давления на Россию.

"Ценю четкую и принципиальную позицию Джорджи Мэлони. Рассказал и о конструктивных встречах украинской делегации с США, Францией, Великобританией и Германией в Париже и Лондоне. Есть общая позиция: безусловное прекращение огня должно стать первым шагом на пути к устоявшемуся миру в Украине", – резюмировал президент эту встречу.

Ранее стало известно также о том, что в Риме 26 апреля президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Их разговор состоялся после окончания церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией прощания с Франциском.

Глава Украинского государства назвал встречу символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". Со своей стороны в Белом доме отметили, что лидеры "встречались частно и провели очень продуктивную дискуссию ".

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