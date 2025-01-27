'Тупо, нелогично и безответственно': Зеленский прокомментировал отказ от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отдать ядерное оружие взамен на Будапештский меморандум было "совершенно тупо, нелогично и безответственно". По его убеждению, гарантии должны были быть такими, чтобы остановить любого нападающего. К примеру, членство в НАТО.

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Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio. Украина, по словам главы государства, должна была получить сильную армию.

"Если бы я менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, на его территорию, на его армию и т.д. А это – сильная армия и блок безопасности", – сказал он.

Президент добавил, что в то время было опасно менять ядерное оружие ни на что, нужно было требовать членства в Североатлантическом Альянсе. По его убеждению, в мирное время единственной гарантией безопасности является членство в НАТО, а во время войны – сильная армия.

"Если в то время политики Америки и России были объединены и заставили Украину отдавать ядерное оружие, то было как минимум опасно поменять это ни на что. Надо было менять на реальные гарантии безопасности, а тогда это было только НАТО. Если честно, и сегодня это только НАТО", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что обсуждал с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом Будапештский меморандум и сказал ему, что нельзя было так поступать с Украиной и Европой.

"Он слышал мою позицию. Моя позиция наверняка отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой, честно", – подчеркнул президент.

Ранее Зеленский сказал, что после вторжения россиян в Крым и на Донбасс в 2014 году Украина трижды несколько лет отправляла гарантам Будапештского меморандума запрос на консультации, как это прописано в документе. Однако все их проигнорировали.

Также президент отмечал, что Будапештский меморандум, подписанный 30 лет назад, не сработал. Это произошло потому, что страны, которые должны быть гарантами нашей безопасности, не были более жесткими к российскому диктатору Владимиру Путину и не осудили его.

Как сообщал OBOZ.UA, постпред Украины при ЕС с 2008 по 2010 годы Андрей Веселовский рассказал о предпосылках подписания Будапештского меморандума, объяснив, почему Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. По его словам, тяжело искать виновных в том, что это соглашение было заключено.

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