ЦИК признала Татьяну Черновол народным депутатом вместо убитого Андрея Парубия: что о ней известно

Центральная избирательная комиссия официально признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины. Это решение приняли после досрочного прекращения полномочий Андрея Парубия, который погиб, и место в списке партии "Европейская солидарность" перешло к следующему кандидату.

В сообщении на официальном канале ЦИК в Facebook отмечается, что комиссия получила от Аппарата Верховной Рады документ о прекращении депутатских полномочий Андрея Парубия. После рассмотрения этого документа ЦИК постановила признать Татьяну Черновол, которая была под №27 в списке "Европейской солидарности", избранной народным депутатом Украины.

Богатый опыт

46-летняя Татьяна Черновол известна как журналистка-расследователь и общественный деятель. Она получила известность благодаря разоблачению коррупционных схем времен Януковича, участию в акциях протеста и активной роли во время Революции достоинства.

В прошлом была депутатом VIII созыва от "Народного фронта" и членом парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В 2015 году Черновол инициировала уголовное преследование нардепа Александра Онищенко и руководителя ГФС Романа Насирова со стороны НАБУ за неуплату в бюджет миллиардных налогов с добычи газа и нефти.

Возвращение в политику

В политической жизни Чорновол участвовала с молодых лет: от акций УНА-УНСО в 1990-х до организации протестных движений во время Евромайдана. Она также занимала правительственные должности – была уполномоченной по вопросам антикоррупционной политики и советницей министра внутренних дел.

Деятельность Черновол часто сопровождалась конфликтами с политическими оппонентами, но именно это и сделало ее одной из самых ярких фигур последнего десятилетия.

Громкие события

На счету Черновол немало резонансных акций – от проникновения на территорию Межигорья до организации захвата КГГА в декабре 2013 года.

По мнению Черновол, одно из самых больших ее достижений в журналистике — статья 2013 года"Ограбление века. Кто вывез из Нафтогаза три КамАЗа стодолларовых банкнот?". Эта публикация остановила преступную передачу государственным Нафтогазом предприятию "Укргазэнерго", подконтрольному Фирташу, объем газа стоимостью 2 млрд долларов.

В декабре 2013 года на Черновол было совершено жестокое нападение, после которого журналистка попала в больницу с тяжелыми травмами. Впоследствии она инициировала законодательные проекты по спецконфискации активов Януковича и занималась оборонной тематикой.

