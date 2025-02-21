Третья годовщина полномасштабного вторжения РФ: кто из политиков посетит Украину

Уже в понедельник, 24 февраля, Киев посетят лидеры европейских стран для обсуждения гарантий безопасности, которые может предоставить Европа Украине после завершения горячей фазы войны. Дата выбрана не случайно – это уже третья годовщина полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину.

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Пока официально о своем визите в Украину сообщили лишь три политика. Однако издание Politico составило перечень, кто точно в понедельник "соберется вокруг президента Владимира Зеленского" и будет обсуждать гарантии безопасности.

В частности, о намерении быть 24 февраля в Киеве сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Европейского Совета Антонио Коста и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. К ним также присоединятся лидеры из Литвы, Латвии, Мальты и Канады, отмечает издание, ссылаясь на свои источники.

Правда, неизвестно, кто из последних будет на встрече лично, а кто виртуально.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола также примет участие во встрече. Она хочет прибыть в Украину лично, но "из-за предварительных обязательств" может отдать предпочтение видеосвязи, предупредил ее спикер.

Как подчеркивает издание, Европа "объединяется вокруг президента Владимира Зеленского" на фоне того, что президент США обвинил Украину в развязывании Москвой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отметился свежими резонансными заявлениями о войне в Украине. В частности, "досталось" от него европейским странам, а также его предшественнику Джо Байдену. Кроме того, Трамп обвинил и Украину в том, что она не заключила соглашение с агрессором три года назад, а начала защищаться.

Также президент США обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он выманил у Америки 350 миллиардов долларов на войну. Трамп подчеркнул, что украинский президент якобы убедил Вашингтон вкладывать огромные средства в военную помощь, тогда как США, по его мнению, не будут иметь ничего взамен от этого.

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