'Трампу пора осознать, что Путин водит его за нос': Сикорский констатировал эскалацию со стороны РФ вместо прекращения огня

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен признать – российский диктатор Владимир Путин не настроен на мир. По его словам, вместо прекращения огня Кремль только усиливает эскалацию войны против Украины и провоцирует НАТО.

Видео дня

Свою позицию он озвучил в интервью американскому телеканалу PBS. Польский дипломат подчеркнул, что ожидаемые мирные переговоры не происходят, а Москва запускает все больше беспилотников.

"Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников – сначала против Украины, а теперь и против НАТО. Поэтому я надеюсь, что в конце концов мы увидим серьезные скоординированные действия, которые заставят Путина понять – его проект возрождения Российской империи обречен", – подчеркнул Сикорский.

Министр добавил, что Варшава поддерживает дипломатические инициативы, но опыт показывает: Путин реагирует только на силу. По его мнению, российский лидер слишком долго пользовался доверием и доброй волей американского президента.

Вызов для Польши

Отдельно Сикорский прокомментировал инцидент 10 сентября, когда на территорию Польши залетели российские беспилотники. Он заявил, что стране нужна многоуровневая система противовоздушной обороны, построенная с учетом украинского опыта.

Дипломат пояснил, что ситуацию сложно списать на случайность. По его словам, Москва могла проверять реакцию польских и союзнических сил, а также стремиться повлиять на информационное пространство, ведь атака сопровождалась активной пропагандой.

Реакция и последствия

Глава МИД Польши отметил, что сбивание части дронов показало эффективность обороны, однако признал – использование F-16 и F-35 против "роев" беспилотников не является экономическим решением. Именно поэтому, по его мнению, необходимо создавать комплексную систему защиты, которая позволит лучше противодействовать новым методам российской агрессии.

Напомним, что польскую границу пересекли по меньшей мере 19 беспилотников, из которых сбили четыре. В разных районах страны уже обнаружены обломки 15 аппаратов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!