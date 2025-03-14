Прошли три года и восемнадцать дней войны. Сегодня свежих карт ISW пока еще не вывесили, но и без них ясно, что все изменения происходят в Курской области. Там россияне окончательно вытесняют группировку ВСУ обратно в Украину. Еще пара дней и никакого Курского плацдарма не будет. И пока это не случится, перемирия тоже, скорее всего, не будет.

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Очевидно, что Путин не хочет иметь на территории России никакого фронта, по которому и пройдет линия разграничения. Ведь если все делать по-настоящему, то эта линия разграничения на года и даже - на десятилетия…

Если ВСУ действительно могут уйти из Курской области - пусть уходят побыстрее. Все равно там уже не получится сохранить какой-то плацдарм, так чего терять людей и время? Почему-то вспомнилась в этой связи обращенная к школьникам сакраментальная фраза всех учительниц: "Сами себя задерживаете!"

Но, шутки в сторону. Вот, например, почти все российские источники пишут, что значительная часть украинской группировки попала в окружение и, соответственно, не может никуда уйти… Если так, то это реальная проблема.

Похоже, что не случайно вчера Путин глумился и говорил, что это не военнопленные, а террористы и на них не распространяется Женевская конвенция. Врал, конечно. Тогда получается, что и все его солдаты на украинской земле - тоже террористы. Но ведь украинцы так не считают. Тогда в чем разница? Впрочем, не надо искать логику там, где ее нет. Просто примем для сведения его слова. И признаем, что раз он говорит о пленных - значит они есть. И похоже, что их немало…

Впрочем, до сегодняшнего дня карты ISW ни разу не показывали ни одного котла в Курской области. Хотя все колты, которые были до этого - они на картах ISW всегда отображались. Взять хоть последний котел - Кураховский. Мы, глядя на карты ISW, в течении нескольких недель день за днем наблюдали все его эволюции, до самой последней стадии - когда россияне окончательно взяли Константинополь. Вряд ли сейчас ISW что-то скрывает от нас, раз не делал этого раньше…

Сегодня Путин сказал, что он в целом поддерживает предложение Трампа о перемирии, но у него есть масса технических вопросов, которые он должен еще уточнить. После этого, уже поздно ночью, он уединился с приехавшим к нему посланником Трампа Уиткоффом и больше никакой информации оттуда - не поступало.

Поскольку Уиткофф еще и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке, то я позволю себе высказать предположение, что и Трамп и Путин решили эти две темы (Украину и Израиль) сложить в одну корзину и обсуждать комплексно. И это неудивительно, поскольку все это вместе связано и с Сирией, и с Ираном, а оттуда можно перекинуть мостики и к Украине…

Во взаимоотношениях, допустим, Европы и России, есть одна, отдельная тема: российская агрессия в Украине. И никаких мостиков оттуда куда-то не перебрасывается. А вот во взаимоотношениях с США такой отдельной темы нет. Есть общая тема глобального противостояния и, соответственно, разменов: ты мне здесь уступаешь, а я тебе - там…

И география этих разменов - значительно шире европейской. Поэтому Путину есть о чем поговорить с Трампом и не о чем - с Европой. (Это, кстати, косвенно, указывает на то, что у него в Европе нет никаких интересов и он туда вторгаться не собирается).

Трамп с методичностью буйвола толкает свою идею перемирия в Украине. Зеленский теперь утверждает, что "Россия готовит отказ по прекращению огня на данный момент. Путин боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну… Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает".

Это, конечно, очень забавно слушать… Это Зеленский-то не ставит условий? Как вам такое? А что ты, мил человек, делал 28 февраля в Овальном кабинете? Это, наверное, какой-то бабайка говорил, что "Я не пойду ни на какое перемирие без действенных гарантий безопасности!" Это, наверное, Трамп по пьяни прекратил поставки оружия Украине.

Ни с того, ни с сего! Понадобилось две недели, чтобы привести тебя в чувство, соколик… И это теперь называется "мы не ставим условий, которые что-то усложняют"? Однако… Ну, ладно, проехали…

Теперь Трамп взялся за Путина. Он его разминал пару месяцев. Сначала Трамп обвалил цены на российскую нефть Urals. Теперь она стоит 55 долларов за баррель. (При заложенной в бюджет цене в 69 долларов).

Потом, сегодня уже, Путину (вдруг) позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман и живо поинтересовался у него как там идут дела с перемирием и высказал пожелание, чтобы тот не затягивал с этим делом.

И сегодня же неожиданно (опять это самое "вдруг") выяснилось, что оказывается истекла лицензия Минфина США для крупных российских банков на обслуживание ими операций по торговле нефтью и нефтепродуктами, которую выдал еще Байден для того, чтобы освободить эти банки от действия введенных им же санкций. А новую лицензию Трамп не выдал… Забыл, наверное… Бывает: человек пожилой, память уже не та…

Теперь Россия де-факто вообще не сможет никак торговать нефтью. Ни один банк в мире не захочет иметь проблемы с ФРС и американским Минфином… Ну, ладно. До выходных Путин еще как-то дотянет. А в понедельник надо будет что-то решать. Аккурат завтра (в пятницу) вечерком Трамп ему и позвонит (как обещал): "Здравствуй, Володечка! Сделай одолжение, согласись на перемирие. Мы же с тобой друзья. У нас хорошие отношения. Не доводи ты меня, старика, до греха…"

Но в запасе у Трампа не только кнут, но и пряник. Если Путин пойдет на прекращение огня, то можно будет приступить к поэтапному ослаблению санкций. И первой ласточкой будет как раз пролонгация этой злосчастной лицензии…

А если нет, то нет… Как сказал Трамп, "тогда мы увеличим поставки оружия Украине и боевые действия продолжатся". Ну и плюс к этому, конечно же ужесточение санкций. Трамп уже предупредил Россию о "разрушительных" санкциях в случае провала переговоров. "Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира", – сказал он. Вот так, дорогие мои…

Слава Украине!