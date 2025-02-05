КНР сейчас вынуждена доказывать, что она — не Колумбия, не Мексика и даже не Канада.

Видео дня

Это стало ясно после того, как Китай объявил о введении новых тарифов на американский импорт в ответ на решение США ввести пошлины на китайские товары.

В частности, Пекин вводит 15% пошлину на американский уголь и сжиженный природный газ, а также 10% пошлины на нефть, автомобили, сельскохозяйственную технику и ряд других товаров. Министерство финансов Китая заявило, что эти меры являются ответом на новые американские пошлины.

Кроме того, Китай вводит экспортный контроль над стратегическими ресурсами, в частности вольфрамом, теллуром, рутением и молибденом. Это решение приняли якобы из соображений национальной безопасности.

Таким образом, китайцы ответили Трампу по принципу "глаз за глаз", хотя и знают, что глаза у них и у американцев несколько разные.

В отличие от КНР — Колумбия, Мексика и Канада решили частично удовлетворить требования Трампа, что дало им возможность получить отсрочку новой пошлинной политики для этих стран и шанс на то, что они смогут вообще полностью договориться, чтобы и Трамп был доволен, и чтобы торговые условия остались прежние.

(Особую надежду в этом плане я питаю в отношении Мексики, где президентом является университетская учёная-физик, доктор инженерии, Нобелевская лауреат и к тому же стопроцентная еврейка — атеистка/иудаистка, которую никто не переевреит, а Трамп очень уважает, несмотря на её левацкое прошлое, и называет прекрасной женщиной.)

Дания, между прочим, тоже предложила Трампу меры по существенному повышению американской мощности в Гренландии, дабы избежать её аннексии, но там пока что диалог не складывается, хотя мог бы сложиться, — возможно, это произойдёт немного позже.

А вот Китай, наоборот, как видим, вроде бы повышает ставки, не желая терять свой авторитет в странах Глобального то ли Юга, то ли Востока, то ли обоих сразу.

За них, собственно, и идёт на самом деле борьба, в которой для Си самое главное это сохранить лицо, что для китайцев всегда дороже всего, иначе бы он просто, как всегда, ожидал ГДЕ-ТО, пока мимо него проплывёт ЧТО-ТО.

Однако же Трамп навязал ему совсем иное, откровенно провоцируя на встречные действия и понимая, что ни войну тарифов, ни войну блефов КНР у США пока что выиграть не в состоянии.

Единственный выход для Си — это в обмен на "взаимное" прекращение этой экономически смертельной для него войны, наконец, сдать Америке мордор, заставив Путина делать то, что скажет Трамп. А всем своим глобальным друзьям Китай пояснит, что именно он, влиятельный и миролюбивый, погасил в Европе этот пожар.