Трамп сделает все возможное, чтобы положить конец войне в Украине – Госдеп

Государственный департамент Соединенных Штатов осудил ракетные удары России по украинским городам. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом продолжит прилагать усилия, чтобы остановить эту войну.

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С таким заявлением выступила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время пресс-брифинга в Вашингтоне 10 июля. Она отметила, что Трамп осудил российские атаки на гражданских украинцев.

"Президент четко заявил, что они отвратительны. Я могу также сказать вам, что мы решительно осуждаем эскалацию нападений РФ на Украину и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших", – заявила пресс-секретарь Госдепа.

Брюс подчеркнула, что, в течение последних недель "Россия устанавливает новые рекорды масштабов своих воздушных атак". По ее словам, Трамп хочет остановить гибель людей и разрушения, которые происходят ежедневно.

"Он сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он будет иметь шанс завершить", – отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Администрация США продолжит работать над тем, чтобы положить конец этой войне, подчеркнула Брюс.

"Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не достигнуто большего прогресса", – сказала представитель Госдепа.

Напомним, в ночь на 9 июля Россия массированно атаковала Украину с применением ударных БПЛА и ракет. В течение ночи угроза дронов распространилась почти на все регионы, раздавались взрывы. Одной из основных целей этой атаки был Луцк.

Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 из них. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

В ночь на 10 июля враг снова атаковал нашу страну. Силы ПВО сбили над Украиной восемь баллистических и шесть крылатых российских ракет, а также 178 дронов. Еще более 200 вражеских целей были локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал российского диктатора Владимира Путина и выразил недовольство в отношении него. Американский лидер заявил, что рассматривает введение санкций против РФ, и заинтриговал "сюрпризом", который готовит для Путина.

Также Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь. В первую очередь речь идет о вооружении, необходимом для обороны. После этого в Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии оружия.

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