'Трамп разговаривает с Путиным как с равным партнером': дипломат указал на опасность для Украины

Уже в пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся, чтобы "решать", как должна закончиться российско-украинская война. Исходные данные о позиции Белого дома накануне этой встречи не внушают особого оптимизма относительно того, насколько справедливыми в отношении Украины могут быть эти договоренности.

При этом даже в случае отсутствия каких-либо результатов этот саммит станет "золотой возможностью" для Путина по целому ряду причин. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Какими могут быть результаты встречи на Аляске

На самом деле, по мнению дипломата, прогнозировать результаты личной встречи Трампа и Путина, которая состоится 15 августа – очень сложно: слишком много неизвестных и противоречивых моментов остается.

Важно понимать, что именно будет на столе переговоров и что получится в результате.

Сейчас выглядит так, что Трамп летит на Аляску с "планом", напоминающим симбоз "мирного плана" спецпредставителя президента США Кита Келлога с озвученными ранее вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марком Рубио и другими представителями администрации президента США элементами.

"Фактически это план территориального раздела Украины. Можно даже представить, что Путин выставляет максималистское требование – вывода украинских войск из всех четырех областей, которые он называл. А потом "идет на уступку" и "великодушно" ограничивается Донбассом. Ну, в реальности – Донецкой областью. И временно "не настаивает" на Херсонской и Запорожской. Но все понимают: даже если будет прекращение огня, оно будет коротким – ровно настолько, сколько Путину нужно для подготовки следующего акта агрессии", – убежден Шамшур.

Дипломат назвал встречу на Аляске "золотой возможностью" для российского диктатора: он получил шанс достичь своих целей в войне и одновременно – сорвать введение жестких санкций, которыми еще недавно грозил Трамп.

В то же время Шамшур считает несколько странным возмущение по поводу очередного "переобувания" Трампа после его, казалось бы, перехода на сторону Украины. Об изменении позиции президента США в отношении нашего государства, подчеркнул дипломат, можно было бы говорить только тогда, если бы он таки ввел "адские" санкции – в частности, и вторичные против стран, покупающих российскую нефть. А этого, резонно заметил он, так и не произошло.

"Путин, как и прогнозировалось, запустил контригру, предложив Трампу якобы мирный вариант. Трамп, на мой взгляд, с удовольствием на это повелся. И если верить утечкам, которые озвучивают СМИ, в том числе через Уиткоффа во время переговоров с европейцами и украинским руководством, то позитива для Украины в этом всем я не вижу. Очевидно, что сначала все будет обсуждаться в формате Трамп – Путин, а потом нам положат "готовый" план на стол. И здесь уже начнется давление, чтобы наше руководство согласилось", – прогнозирует Шамшур.

Он отметил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Киев в вопросе "обменов территориями" занимает принципиальную позицию.

"Если бы Трамп перед Путиным встретился с президентом Украины, то ситуация для нас была бы другой, но этого не произойдет, поэтому все выглядит достаточно негативно", – заметил дипломат.

Встреча с Трампом выводит Путина из дипломатической изоляции

Даже в случае, если саммит на Аляске завершится ничем – уже сам факт его проведения является выгодным для Путина. Прежде всего из-за прорыва глубокой дипломатической изоляции, в которой оказался объявленный в розыск Международным уголовным судом военный преступник. Впрочем, это не единственный "бонус" для диктатора.

"Во-первых, он получает шанс "перезапустить" контакты, показать, что с ним говорят на самом высоком уровне. Во-вторых, экономика, армия и военная машина России находятся в сложном состоянии, несмотря на преимущество на фронте. Путину нужна передышка, чтобы перегруппироваться и усилить слабые места. В-третьих, это отличная пропагандистская картинка: "Россия ищет путь к миру, а Трамп вынужден со мной договариваться". Это сообщение и для американцев, и для Глобального Юга", – убежден Шамшур.

На полную использует Кремль встречу с Трампом и внутри РФ.

"Россияне с энтузиазмом проглотят версию, где Путин сидит за одним столом с президентом США – и "не проигрывает". Это усиливает его позиции внутри страны. Поэтому для Путина этот саммит выигрышный при любых обстоятельствах. Кстати, не исключаю, что россияне сами подтолкнули Трампа к этой встрече, чтобы использовать ее как аналог "дипломатической Аляски". Есть с чем поиграть в пропагандистско-дипломатическом ключе", – считает дипломат.

Шамшур подчеркнул: уже даже то, что встреча проходит без участия украинцев и европейцев, является огромной дипломатической победой Путина. Не исключено, что диктатор использует саммит как очередной повод для затягивания времени, а также для попыток наладить испорченные отношения с Вашингтоном. А то, что Трамп готов пойти на уступки РФ, о которых среди его предшественников никто, видимо, и задуматься не мог, может стать для Путина козырем в достижении его важной цели: расколоть западный альянс.

Фактически, Трамп таким форматом встречи с Путиным словно демонстрирует: "мы с Путиным сейчас сядем, договоримся, и все остальные должны будут принять наши правила игры"

"Для нас это плохо, и такое развитие событий более чем вероятно. Это, кстати, вполне в духе и Путина, и Трампа. Никакого позитива здесь не будет. Европу сознательно отстранят от процесса, даже несмотря на то, что на уровне заявлений и политической риторики она продолжает поддерживать Украину и предостерегает: любые договоренности с Путиным на основе уступок со стороны Украины будут иметь катастрофические последствия", – отметил Шамшур.

В то же время именно о "договоренности об Украине" непосредственно с Вашингтоном Москва все время и мечтала. Российский диктатор, подчеркнул дипломат, с откровенным презрением относится к европейцам и, не исключено, планирует новый этап агрессии уже против самой Европы, если получит в Украине то, что хочет.

"Желание Трампа превратить мировую политику в некую "игру престолов" напрямую перекликается с видением Путина. Их подход к международным отношениям чрезвычайно похож. Это создает, с одной стороны, нездоровую основу для встречи, а с другой – объясняет, почему Трамп разговаривает с Путиным как с равным партнером. Именно этим, по моему мнению, следует трактовать его нежелание вводить жесткие санкции против Кремля. Да, его имидж получил удар, он несет серьезные репутационные потери. Но благодаря саммиту он сможет сказать: "Это победа! Я принес мир в Украину, я остановил войну". Абсурд? Да. Но в новом прочтении Трампа это будет звучать именно так", – резюмировал Шамшур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Путин согласился на встречу на Аляске из-за давления. Мол, это не западные лидеры отказывались встречаться или хоть как-то контактировать с военным преступником, засевшим в Кремле, а он сам не желал таких контактов. И только "авторитет" Трампа якобы заставил российского диктатора изменить позицию и согласиться на встречу с президентом США (хотя Кремль месяцами твердил о необходимости такой встречи и пытался найти лазейки для ее организации).

В то же время Хегсет взялся намекать на "уступки" и "обмен территориями", напрочь игнорируя тот факт, что "менять" предлагается территории Украины на территории Украины.

