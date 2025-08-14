Трамп рассказал, когда возможна встреча Зеленского и Путина

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться после саммита на Аляске. В ней также могут принять участие европейские лидеры.

Об этом заявил глава Белого дома во время общения с журналистами 14 августа – накануне встречи с Путиным на Аляске. Дональд Трамп сказал, чего ожидает от нее.

Президент США назвал встречу с Путиным очень важной, поскольку США хотят "спасти много жизней" – тысячи солдат, которые, по словам Трампа, "погибают каждую неделю" в войне в Украине.

Однако еще более важной должна стать встреча Зеленского с Путиным в присутствии Трампа и, возможно, европейских лидеров, подчеркнул президент США.

"Я думаю, что встреча с Путиным будет хорошей. Но важнее будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры", – сказал Трамп.

Президент США выразил надежду, что Зеленскому и Путину удастся заключить мир.

"Я думаю, что президент Путин заключит мир, я думаю, что президент Зеленский заключит мир. Посмотрим, смогут ли они найти общий язык. И если смогут – это будет замечательно", – сказал Трамп.

15 августа Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

В Кремле назвали время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а также объявили состав своей делегации в переговорах. Известно, что саммит в Анкоридже на Аляске стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву) . Встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет с участием переводчиков. После этого пройдут переговоры в составе делегаций.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп "намерен задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции против России, но готов это сделать, так же как и задействовать другие инструменты, чтобы положить конец войне.

Сам президент США в интервью выразил уверенность, что Путин "заключит сделку", а после этого Трамп ожидает следующих переговоров, в том числе с участием Владимира Зеленского.

