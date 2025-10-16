Трамп работает над созданием 'фонда победы' Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин в отношении Китая – The Telegraph

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил разработать механизм финансирования поддержки Украины за счет тарифов на импорт из Китая. Средства из этих пошлин должны направляться на закупку вооружения для украинских военных.

Видео дня

Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники в Вашингтоне. План должен представить коллегам министр финансов США Скотт Бессент накануне визита президента Украины Владимира Зеленского.

Предложенная стратегия имеет двойную задачу: обеспечить украинскую армию необходимым вооружением и создать дополнительное экономическое давление на Россию и Китай. В частности, Трамп рассматривает введение 500%-й пошлины на китайские товары.

По информации The Telegraph, дипломатические круги в Вашингтоне считают, что этот план может стать рычагом в переговорах с Путиным и усилить позицию США в международной коалиции. Параллельно с этим Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также против 51 теневого танкера.

Ожидается, что тема потенциальных поставок ракет Tomahawk и финансирования обороны Украины станет ключевой во время встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Киеву "огневую мощь, необходимую для достижения мира через силу".

"Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, то это активному применению мира через силу. Вы достигаете мира, когда вы сильны, а не когда используете сильные слова или грозите пальцем. Вы достигаете его, когда имеете сильные и реальные возможности, которые уважают противники", – отметил он.

Напомним, военно-политическое руководство России по-прежнему привержено своим риторическим усилиям, направленным на то, чтобы отговорить США от передачи ракет Tomahawk Украине. Кремлевские чиновники не устают повторять, что поставка этих крылатых ракет "станет очень серьезной эскалацией".

Также сообщалось, что США ожидают, что союзники по НАТО приобретут и передадут Украине еще больше американского оружия в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Цель инициативы – предоставить Украине большую огневую мощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!