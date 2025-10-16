Авто "за 10 тысяч гривен", плитка на миллионы и не только: на что тратят нардепы космические суммы во время войны

Украинские парламентарии в 2025-м более чем 380 раз сообщали НАПК о значительных изменениях в материальном состоянии. Кто-то покупал автомобили, некоторые народные избранники тратили деньги на обучение детей за рубежом, новые квартиры или даже плитку.

OBOZ.UA проанализировал сотни сообщений из реестра деклараций и собрал перечень народных депутатов, которые купили самые дорогие автомобили, а также показали неожиданные расходы.

Какие машины покупали народные депутаты в 2025-м

В 2025-м новые машины успели приобрести 17 нардепов. Из них пять автомобилей – этого года выпуска. Владельцем самой дорогой машины стал Сергей Магера (внефракционный). Парламентарий купил Audi Q8 2025 г. в. из салона за 5 млн грн.

Стоит отметить, что официальные доходы депутата вполне позволяют тратить миллионы гривен на машины. В декларации за прошлый год он указал доход в виде процентов по депозиту в размере 3,1 млн грн. То есть ежемесячно за счет своего депозита он в среднем получает по 258 тыс. грн дохода.

На банковском счете у Сергея Магеры размещено 20,7 млн грн. С таким депозитом можно безбедно жить только за счет процентов. В 2019-м он заработал на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича 32,7 млн грн. Нардеп там работал директором по региональному развитию.

На втором месте оказался бывший генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов (внефракционный). Он потратил 2,8 млн грн на BMW M760Li 2021 года. Нардепу повезло, ведь на сайтах с объявлениями такая машина стоит в среднем от 3 млн до 3,7 млн грн. Кстати, автомобиль жены парламентария зачительно дороже. В 2020-м его семья потратила 3,4 млн грн на новенький Porsche Panamera.

В 2019-м, в последний год своей работы на АКХЗ, Муса Магомедов заработал 46,9 млн грн. Поэтому официальное состояние парламентария позволяет покупать самые дорогие автомобили.

На третьем месте – депутат из Днепра Михаил Соколов ("Батькивщина"). Как и упомянутые выше коллеги, он имеет отношение к бизнесу. В 2019-м в Раду избирался в качестве заместителя директора ООО "Укртранзит". Нардеп купил Toyota Land Cruiser Prado 2025 г. в. за 2,6 млн грн.

В декларации Соколова имеется "аномалия". В октябре 2022-го он якобы приобрел новенькую Toyota Highlander Hybrid (2022 г. в.) за 10 тыс. грн. Сейчас такой трехлетний автомобиль стоит от 1,7 млн грн. Даже если представить, что в 2022-м новое авто сразу было в плохом состоянии, приобрести его за 10 тыс. грн было невозможно. Можно было бы предположить, что Соколов ошибся в декларации, пропустив несколько нулей, но такую цену он указывает уже не первый год подряд.

На четвертом месте Григорий Мамка – избирался от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (сейчас – член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир"). До Рады он работал партнером в адвокатском объединении "Мамка и Партнеры". На Mercedes-Benz GLE 400 2020 года выпуска 19 июня 2025-го потратил 2,5 млн грн.

"Слуга народа" Александр Горобец (ранее работал заместителем генерального директора ООО "Сфера Жилстрой") 29 августа 2025-го потратил 2,1 млн грн на новенькую Skoda Superb. В прошлом году нардеп декларировал 335 тыс. долларов наличных.

Как зарабатывали и на что еще тратили деньги парламентарии

В этом году нардепы регистрировали доходы от ценных бумаг (в основном облигации внутреннего госзайма). Самые крупные суммы декларировал Борис Приходько ("Доверие"). До Рады он работал советником ООО "Кредитное учреждение "Кредит-Комерц".

Тогда как по размеру расходов одной из лидеров стала нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. В июне она купила стометровую квартиру в Киеве за 4,7 млн грн. По информации OBOZ.UA, речь идет о недорогом жилье в Святошинском районе.

В то же время внефракционная нардеп Юлия Яцык купила апартаменты в Ужгороде площадью 97,7 кв. м за 2,7 млн грн. Квартиры также приобрели народные избранники Александр Федиенко, Анна Скороход, Яна Зинкевич, Сергей Рахманин, Галина Янченко.

Несколько парламентариев купили дома. В частности, Никита Потураев оформил дом площадью 163,9 кв. м в селе Литвиновка Киевской области. А Сергей Колебошин потратил миллион на жилые дома в Овидиополе площадью 131,3 кв. м.

Для сравнения: "слуга народа" Владимир Тимофийчук 7 октября 2025-го только на плитку потратил 1,1 млн грн. Тогда как его официальный годовой доход в 2024 году составлял лишь 718,5 тыс. грн. На просьбу OBOZ.UA объяснить такие расходы, нардеп заявил: "нет времени".

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко много тратит на свою дочь Полину. В прошлом году он заплатил 760 тыс. грн за ее проживание в общежитии в Италии, а также перевел 451,5 тыс. грн на личные нужды дочери во Франции. В 2025-м расходы на дочь возросли. На собственные нужды он в июне 2025-го перевел ей 421,5 тыс. грн (на жизнь в Италии), а еще заплатил 828,5 тыс. грн за ее обучение в иностранном вузе.

Это достаточно дорого. Для сравнения: Тарас Батенко ("За будущее") за обучение дочери Юстины в Гронингенском университете (Нидерланды) в июне 2025-го заплатил 687,4 тыс. грн.

Нардепы в 2025 году успели сделать и более экзотические расходы. Например, Сергей Минько ("Доверие") потратил 320 тыс. грн на карабин. А вот члену депутатской группы "Восстановление Украины" Вадиму Столару для самозащиты покупать оружие не нужно. В конце сентября 2025-го за услуги охраны он перечислил 353 тыс. грн (и это не единственный платеж с таким назначением в этом году).

Среди народных депутатов имеется большое количество топ-менеджеров и бизнесменов, которые вполне легально заработали свое состояние. Но при этом среди тех, кто успел за время работы в Раде обзавестись имуществом, также есть и парламентарии, которые никогда бизнесом не занимались. Кроме того, среди нардепов есть те, кто в декларациях указывают цены, далекие от рыночных.

Подробнее о состоянии работников Рады читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.