Трамп обвинил в пожарах в Калифорнии Байдена, а его сын и Маск обнаружили 'украинский след'

Избранный президент США Дональд Трамп упрекнул действующего главу Белого дома Джо Байдена в катастрофических последствиях лесных пожаров в Калифорнии. По мнению республиканца, это стихийное бедствие послужит "символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления Байдена".

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В то же время Трамп-младший и миллиардер Илон Маск обнаружили "украинский след" в калифорнийских пожарах. Свои предположения они опубликовали в соцсети Х.

Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что лесные пожары в Лос-Анджелесе могут оказаться самыми страшными в истории США. По его словам, в долларовом эквиваленте последствия катастрофы достигают таких масштабов, что у страховых компаний может не хватить денег, чтобы рассчитаться с пострадавшими.

Избранный американский президент упрекнул в последствиях пожара Байдена и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

"Во многих кругах сомневаются, хватит ли у страховых компаний денег, чтобы оплатить эту катастрофу. Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления дуэта Байдена/Ньюсома", – заявил Трамп.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший намекнул, что в катастрофических последствиях лесного пожара в Калифорнии виновата Украина. Он опубликовал на своей странице в соцсети Х скриншоты заголовков новостей за 18 марта 2022 года о том, что пожарная служба Лос-Анджелеса отправила свое оборудование в Украину.

В свою очередь американский миллиардер Илон Маск решил присоединиться к "теории заговора" Трампа-младшего. Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX распространил информацию о том, что Агентство США по международному развитию профинансировало 16 украинских пожарных частей, предоставив им защитное снаряжение, мотопомпы, бензопилы, спасательные моторные резаки, прожекторы, огнетушители и гидравлические спасательные инструменты. При этом он сопроводил свой пост фразой "А как насчет Калифорнии?".

Напомним, губернатор штата Калифорния Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения на юге Калифорнии и, в частности, в Лос-Анджелесе. Режим ЧП веден из-за масштабного лесного пожара, который уже охватил более 2900 акров.

Как сообщал OBOZ.UA, пожар охватил, в частности, Пасифик-Палисейдс, престижный жилой район Лос-Анджелеса, где проживают знаменитости. Пожарные, пытавшиеся там бороться с огнем, были вынуждены отступить из-за нехватки воды.

Ранее биограф Илона Маска Сет Абрамсон выразил обеспокоенность психическим состоянием самого богатого человека в мире и призвал Дональда Трампа от него дистанцироваться. Абрамсон, который изучает жизнь Маска годами, заявил, что миллиардер глубоко болен, он может сойти с ума и стать серьезной угрозой для всего мира из-за его влияния на глобальные процессы.

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