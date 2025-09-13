Трамп и Путин могут встретиться на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре: когда состоится и что известно

В Куала-Лумпуре (Малайзия) в октябре 2025 года состоится саммит АСЕАН. Туда приглашены, кроме прочих лидеров, президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин, поэтому не исключена их встреча и новые переговоры.

Видео дня

Как передает государственное информационное агентство Малайзии BERNAMA, приглашение на мероприятие также получил премьер Китая Ли Цян. Президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и ЮАР Сирил Рамафоса уже подтвердили свое участие.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил: Трамп лично сказал ему о намерении присоединиться к саммиту, несмотря на определенные торговые разногласия.

"Нам повезло. Несмотря на вопрос о тарифах, президент Трамп позвонил мне и сообщил, что посетит Малайзию в следующем месяце, приурочив это к встрече АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать", – процитировало главу правительства New Straits Times.

Путин со своей стороны отметил, что "серьезно рассматривает эту возможность".

Что будут обсуждать на саммите АСЕАН

Саммит АСЕАН традиционно проводится раз в два года членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Встречи посвящены экономическому, политическому, безопасному и социально-культурному развитию стран региона.

АСЕАН объединяет 10 стран: Малайзию, Индонезию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Часто мероприятие дополняется расширенными форматами с привлечением лидеров крупных государств и региональных партнеров, в том числе США, Китая и стран ЕС.

Анвар Ибрагим проинформировал, что Малайзия на саммите в октябре представит свою стратегию развития полупроводниковой отрасли с целью привлечь инвесторов и закрепить позиции страны "как ключевого игрока в глобальной цепи поставок". Особый акцент будет сделан на штате Саравак как центре для производства чипов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 4 сентября Дональд Трамп сообщал, что у него запланирован звонок к Владимиру Путину. Тогда репортер спрашивал, планирует ли американский президент созвониться с диктатором. "Да, я буду. У нас очень хороший диалог", – ответил Трамп.

– 7 сентября глава Белого дома снова заявлял о том, что созвонится с Путиным "в течение следующих нескольких дней". Одной из тем разговора должна была быть российско-украинская война. По состоянию на 12 сентября о телефонных переговорах двух лидеров никаких сообщений не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!