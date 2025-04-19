Случилось неслыханное! Переговорщики со стороны США - Стив Виткофф, Марк Рубио и Кит Келлог прибыли в Париж, столь ненавистную для Трампа Европы. Что произошло? И вдруг Рубио рубанул: Трамп готов выйти из мирного соглашения по Украине. Что произошло? Тупик? Неожиданный поворот?

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Завівши фрагментарне припинення вогню в тупик, вашингтонський посланець, фахівець по переговорах - колишній забудовник Віткофф прилетів шукати відповідь в Європі?

Бажання дипломатично порвати на шматки Віткоффа було в усіх, бо його дипломатія зачепила так, як тарифи Трампа. Однак справа важливіша, тому дипломати Франції, Великої Британії, Німеччини та України взялись до роботи. Зустрічі в різних форматах, розмови на тему механізмів взаємодії та можливих проблем, як повномасштабного всеосяжного припинення вогню, так і червоних ліній мирної угоди були викладені європейською стороною.

Зазначимо, що європейська і українська позиції тотожні. Спочатку домовились зустрітись на наступному тижні в Лондоні, однак в ході розмови вирішили, що до Лондона слід зустрітись 19 квітня в Римі, де буде присутня і Джорджія Мелоні та віце-президент США Джей Ді Венс.

Як на мою думку, американська делегація отримала урок з міжнародного права і потужне пояснення того, що путін не хоче миру. Давайте проаналізуємо як поводилися на переговорах в Парижі американці. Ой, дуже цікаво: вони ні за що не хочуть брати відповідальність. Європа і Україна акцентували на тому, що ніякого торгу територіями України не буде. Європейці заявили, що ніхто ніяких санкцій рф знімати не буде. Можна очікувати тільки посилення санкцій. Цікаво, що після цього в розмові по телефону сказав Віткофф лаврову?

То про що йшлося під час зустрічей? Які позиції озвучені? І що змусило Марко Рубіо зробити заяву про те, що Трамп може покинути цей процес? Як висвітила ці події французька преса?