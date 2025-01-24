Резко увеличив добычу собственной нефти и при этом договорившись со странами ОПЕК о совместных действиях, Трамп способен настолько существенно и быстро обвалить мировые цены на нефть, что российская экономика рухнет, разрушена и трампанута, учитывая её состояние уже на сейчас, почти мгновенно.

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Даже не вводя обещанного повышения пошлин на всё, а только этим угрожая, Трамп сделает КНР, где и без такой катастрофы уже колоссальный кризис перепроизводства, настолько послушной, что она не только радостно перейдёт с российской нефти на американскую, но и согласится кинуть россию вообще, строго приказав сделать то же самое северной корее.

Мордору, таким образом, должно стать уже совсем не до Украины, и на таком фоне Трамп мог бы требовать от него гораздо большего, чем собирается потребовать пока что.

Задача Украины — пообещать Трампу такую сумасшедшую поддержку всюду, где Америке будут полезны иностранные военные с реальным боевым опытом, чтобы, учитывая это, Трамп реализовал все возможности давления на россию так, как если бы та воевала не против Украины, а против Соединённых Штатов.

Завершить войну в Украине за 100 дней это приказ Трампа не только и не столько Рубио и Келлогу, сколько пуйлу. Так что срок президентом Главной страны мира утверждён. Время заинтересовать её и в отношении конкретных условий.