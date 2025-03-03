'Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой': Зеленский объяснил, что надо, чтобы остановить Россию

Украина, как никто другой, стремится к миру и хочет безопасной жизни. В то же время, Россия продолжает атаковать украинскую территорию.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. Чтобы остановить агрессора "нам нужна большая общая сила мира".

"Украина борется за нормальную и безопасную жизнь, которой заслуживает, за мир – справедливый и надежный. Мы хотим завершение этой войны. Но Россия не хочет и продолжает воздушный террор: за прошедшую неделю – более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, выпущенных по Украине, чтобы разрушать города и убивать людей", – говорится в сообщении.

Гарант подчеркнул, что тот, кто по-настоящему хочет остановить войну, не бьет намеренно баллистическими ракетами. Он призвал союзников усилить наше небо дополнительными ПВО и предоставить сильные гарантии безопасности, чтобы противостоять врагу.

"Усиление нашей противовоздушной защиты, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые не позволяют возвращения российской агрессии, – именно на этом мы должны сосредоточиться. Справедливость должна победить", – написал Зеленский.

Он добавил, что Украина верит в силу единства и надежный мир обязательно восстановится.

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