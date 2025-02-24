Евросовет созывает специальное заседание для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы, – Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о проведении специального заседания Евросовета 6 марта. Главными темами встречи станут дальнейшая поддержка Украины и укрепление обороноспособности Европы.

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Об этом Кошта сообщил во время пленарного заседания "Поддерживай Украину", в котором приняли участие иностранные лидеры. Он заявил, что Европа остается преданной поддержке Украины в ее борьбе за свободу.

Кошта подчеркнул, что Евросовет тесно сотрудничает с Еврокомиссией, чтобы обеспечить необходимые оборонные возможности и привлечь дополнительные инвестиции в безопасность.

"И для того, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, именно поэтому я созываю специальное заседание Европейского совета на следующей неделе, 6 марта, для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы", – сказал президент Евросовета.

По его словам, Европа готова не только увеличить финансовую и военную поддержку Украины, но и активно работать над ее европейским будущим. Евросовет вместе с Европейской комиссией ищет эффективные пути укрепления оборонных возможностей ЕС и привлечения новых инвестиций в безопасность.

"Мы готовы увеличить нашу финансовую и военную поддержку Украины и мы также готовы строить украинское будущее в Европейском Союзе. Украина может рассчитывать на нас", – резюмировал Кошта.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

Канада продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер-министр Джастин Трюдо в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ объявил о новом пакете военной и финансовой помощи.

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