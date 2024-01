Был после 7 октября некий период времени, когда, цитируя наизусть в своих стримах исходившие из Белого Дома чеканные характеристики природы идущей мировой войны, я с трудом удерживался от восклицания: "Ай да Пионтковский! Ай да сукин сын! Стал, наконец, спичрайтером военно-политического руководства США".

Вот одна из моих с генералом Lloyd Austin любимых сентенций, например:

"In both Israel and Ukraine, democracies are fighting ruthless foes who are out to annihilate them. Only firm American leadership can ensure that tyrants, thugs and terrorists are not emboldened to commit more aggression and more atrocities". (И в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. Только твердое американское руководство может гарантировать, что тираны, бандиты и террористы не осмелятся совершать еще большую агрессию и еще больше злодеяний.)

Доброе слово четырехзвездного генерала закреплялось в сознании целевой аудитории отправкой на Ближний Восток двух авианосных ударных групп и ядерной подлодки класса "Огайо".

Не менее решительно и еще более эмоционально высказался в те же дни в Иерусалиме и Энтони Блинкен. Он клятвенно пообещал израильтянам, что aslongasAmericaexists, youwlllnever, everостанетесь наедине с вашими врагами. Америка всегда будет рядом с Вами.

Казалось бы, уже ничего не помешает теперь США, опираясь на своих доблестных военных союзников — Украину и Израиль, — оказать им необходимую помощь и дружно покрошить геноцидальных tyrants, thugsandterrorists.

Прошло три месяца. На днях Энтони Блинкен вернулся из своего нового турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого пытался уговорить Израиль... притормозить, а еще лучше как можно скорее завершить операцию в Газе и ни в коем случае не допустить эскалации на Севере Израиля, перерастания конфликта в regional war.

Что же произошло за эти три месяца? Леворадикальное крыло Демпартии США, "прогрессисты", массы их зомбированных молодых сторонников уже обрушили рейтинги кандидата в президенты Байдена. А чего другого вы ожидали, если студенты и преподаватели Гарварда (среди них и этнические евреи!) заявляют о понимании ими мотивов действий боевиков ХАМАСа?

Самоубийственная для США модная woke-culture вины Запада и прежде всего США перед веками угнетенными и порабощенными массами глобального Юга как зараза поражает с университетских кафедр американскую молодежь. В оптике этой культуры каждый палач-садист ХАМАСа — прогрессист, "право имеющий на любое насилие над многовековыми угнетателями".

Озабоченный перспективами своего переизбрания больше, чем исходом мировой войны, Байден вынужден угождать своим "прогрессистам" и последовательно уступать им. Бесполезно. Он уже проиграл выборы и теперь умудряется проигрывать абсолютно обреченную на Победу США мировую войну.

Позиция ненавидящих Запад и жаждущих его поражения и в Украине, и в Израиле "прогрессистов" логична и последовательна. На обоих фронтах мировой войны они вместе с хором подконтрольных им "качественных" американских медиа требуют постоянного прекращения огня. Что в сложившихся обстоятельствах означает одно: капитуляцию Украины и Израиля перед врагами, фанатично жаждущими уничтожения этих государств.

Казалось бы, Байден прекрасно всё это понимает:

"Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common: They both want to completely annihilate a neighboring democracy — completely annihilate it. Hamas — its stated purpose for existing is the destruction of the State of Israel and the murder of Jewish people. Meanwhile, Putin denies Ukraine has, or ever had, real statehood". (ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию — полностью уничтожить ее. Хамас — его заявленная цель существования — разрушение Государства Израиль и убийство еврейского народа. Тем временем Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность.)

Но тот же Байден то и дело покорно присоединяется к дружному прогрессистскому блеянию: "Только б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ни в коем случае не допустить эскалации конфликта, перерастания его в региональную войну".

Когда на глазах всего мира два фашистских режима ведут войну на уничтожение двух героических народов, сражающихся сегодня не только за свое существование, но и за будущее всего Свободного мира, лицемерный призыв не допустить эскалации войны означает отказ от сопротивления военным преступникам.

Нет. Только б БЫЛА ВОЙНА! Только б США решились на эскалацию, требующую от них гораздо меньше жертв, чем ежедневно приносят, в том числе защищая и США, народы Израиля и Украины.

На украинском фронте:

Украина должна немедленно получить с необъятных складов НАТО достаточные для ее ПОБЕДЫ (изгнания оккупантов со всей территории Украины) объемы высокотехнологичного оружия — самолеты, дроны, дальнобойные ракеты, системы ПВО, танки. Всю оставшуюся работу ВСУ с огромным энтузиазмом выполнят самостоятельно.

На израильском фронте:

If America still exists, то в полном соответствии с иерусалимской клятвой Блинкна "Wewillalwaysbethere, byyoursidе" — по изготовившейся к масштабномунападению на Израиль, но пока на него не решающейся Хезболле наносится серия испепеляющих ударов мощью двух авианосных соединений США и ВВС Израиля.

Уничтожается военная инфраструктура Хезболлы и фешенебельные особняки ее руководства в Бейруте.

Справедливая акция возмездия террористам Хезболлы за все уже ими совершенные и еще готовящиеся преступления имеет самостоятельное политическое и военное значение. Но, кроме того, это абсолютно необходимое предварительное условие для проведения Главной операции союзников — воздушного удара по Ирану — организатору и вдохновителю геноцида еврейского народа. Иран не скрывает, что поставленный им огромный ракетный арсенал Хезболлы, нацеленный на Израиль, — это в том числе и инструмент сдерживания еврейского государства от удара по иранскому ядерному комплексу.

После краткой почти фантомной октябрьской вспышки лидерской субъектности Белый Дом уже не нуждается ни в моих рекомендациях, ни в моих услугах виртуального спичрайтера. Но оказалось, что я более чем востребован в этой роли в соседнем здании — в Капитолии. Я обнаружил на сайте Палаты Представителей замечательный 28-страничный документ ProposedPlanforVictoryinUkraine.

План этот разработан тремя ключевыми комитетами Палаты (Foreign Affairs, Armed Services, Intelligence) и представлен их председателями республиканцами Майклом Макколом, Майком Роджерсом, Майком Тернером.

Я согласен с каждой строчкой этого текста, тем более что все эти строчки я два года полномасштабной войны ежедневно озвучивал на украинских телеканалах или публиковал на страницах интернет-издания Каспаров.Ru

В целом появление такого Плана и его представление на столь высоком уровне чрезвычайно позитивно и говорит, на мой взгляд, о решимости рейгановского крыла Республиканской партии взять в свои руки руководство избирательной кампанией. И в центр ее поставить тезис о неготовности/неспособности/нежелании Байдена или любого другого кандидата от демократов одержать Победу в экзистенциальной войне, которую The Unholy Alliance тиранов и убийц объявил Свободному Миру.

Тем более что у республиканцев появился убедительный кандидат, полный решимости одержать историческую Победу над силами Абсолютного Зла.

Риши Сунак и Нимрата Рандхава, сын и дочь Великой Индийской Цивилизации, были избраны Мировым Духом на роль Лидеров Свободного Мира в критический для того час, когда под натиском варваров извне и предателей и ничтожеств изнутри он готов был пасть. Сами англосаксы не смогли явить миру спустя 40 лет новую версию бессмертного дуэта XX века — Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.