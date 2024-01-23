О вторжении ВСУ на "исторически заселенные украинцами территории московии", к сожалению, речь не идет. Речь об уничтожении русской тыловой инфраструктуры.

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В декабре-январе полителиты Запада наконец-то решились сказать вслух: войну следует переносить на территорию врага, "поскольку Запад уже почти не поставляет оружие, а у Украины слишком мало солдат для успешного контрнаступления", — Bild.

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Першим про це заговорив держсекретар США Ентоні Блінкен, пізніше меседжі повторили канцлер ФРН Шольц та премʼєр-міністр Великобританії Сунак. Вони нарешті визнали право України вести бойові дії на території РФ та знищувати там російські цілі, хоча раніше боялися цього, як дідько ладану.

Доктрина "другого фронту" — на території Московії — народжується в період, коли допомога Заходу скоротилися майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Україна вимушена переорієнтувати свою оборонну стратегію, і має запит на швидке постачання далекобійних засобів ураження.

"Це обов’язково відбудеться найближчими місяцями, це вже технічне питання", — пишуть західні медіа. Та замість ейфорії знову наступає відчуття невизначеності: яку зброю та під які задачі готовий надати Захід? Маємо показовий кейс Taurus, — ці прекрасні ракети німці жаліли ЗСУ навіть під цілі на території окупованої України, вже не кажучи про мордор. Ситуація може змінитися?

Сили оборони України покладають великі надії на Taurus, що ефективніший за Scalp та Storm Shadow: проникає значно глибше, аніж франко-британські аналоги, має більшу дальність і підвищену стійкість супроти РЕБ. Для прикладу: у кримському мосту Scalp здатен зробити лише дірку, тоді як Taurus рознесе цілий проліт.

Правляча партія ФРН всіма фібрами душі гальмувала передачу ракет Києву, мовляв, оборонна промисловість Німеччини не здатна швидко компенсувати запаси поставлених до України ракет. Але сам виробник спростував цю міфотворчість Берліну: "Можемо відновити запаси у найкоротші терміни".

Насправді, ФРН, наче квочка, оберігає крилаті ракети лише через боязнь: Берлін затримує передачу зброї тільки тому, що не може обмежити радіус її дії. Адже Шольц за звичкою побоюється, що успішне їх використання "спровокує ескалацію Росії".

Ситуація, схоже, може змінитися і Німеччина готується ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет ЗСУ. "Я сподіваюся, що найпізніше це станеться на Мюнхенській безпековій конференції через місяць", – припускає Крістоф Гойсґен, керівник цього безпекового форуму.

Водночас відкритим залишається запитання, наскільки привʼязаними ці ракети будуть до страху німецького бундесканцлера: тобто, чи обмежить Берлін радіус дії й територію застосування.

У підтримці України Захід жодного разу не зіграв на випередження, і кожне рішення про передачу чергового виду зброї було вимушеною реакцією цивілізованого світу на ускладнення ситуації по лінії фронту. Зараз США та Брюссель ВИМУШЕНІ ухвалити — чергове складне для себе і логічне у даній ситуації — рішення: підтримати перенесення війни на російську землю.

Йдеться не лише про Taurus, а й про HIMARS, F-16 зі Scalp та Storm Shadow. По всій цій військовій номенклатурі мають бути зняті будь-які обмеження щодо вибору обʼєктів ураження, з кремлем включно.

Потрібні тисячі далекобійних дронів, які з особливою любовʼю лоскотатимуть нерви російської ППО, підриваючи стратегічні обʼєкти русні.

Очікуємо Мюнхенської конференції з безпеки і політичного подорослішання наших західних партнерів.