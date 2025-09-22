Неожиданно настало время небывалой антиизраильской всемирной вакханалии, когда еврейское государство откровенно предают и две страны, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, - Великобритания с Францией, и Канада с Австралией, и Португалия с Бельгией, не говоря уже о всяческих Мальте/Люксембурге/Андорре, и колеблется даже традиционно дружеская к нему Германия, а непоколебимы в своей поддержке лишь трамповские Штаты.

При таких обстоятельствах чрезвычайно важно, что Украина сражается против террористической орды так же, как это вынужден делать и Израиль, ведь его многочисленные враги не признают права его жителей на существование, посягая на его земли со всех сторон при помощи [запачканной потаканием агрессорам] ООН, и это всё опять же - как в Украине!

Так что у нас есть редкий шанс продемонстрировать уникальную солидарность, вспомнив извечную истину: БЕДА СБЛИЖАЕТ!

Ибо ХАМАС - это ближневосточная Россия в миниатюре, Газа же и так называемый Западный берег реки Иордан - соответственно аналоги украденных у Украины частей Донецкой и Луганской областей или, к примеру, Крыма, а Восточный Иерусалим, на который тоже претендуют, это израильская Дарница.

Израилю, как, кстати, и Соединённым Штатам, есть чем помочь Украине, а евреи приучены историей ценить тех, кто становится рядом в самое тяжёлое время.

Прекрасно понимаю определённые комплексы украинской власти, которой, так сказать, немного не с руки поддерживать еврейское государство, дабы никто тихонечко не подумал "что-то не то", хотя, как все видят, у меня лично такой закомплексованности нет, однако я уже никоим образом и не власть, а потому могу себе достаточно откровенно позволить и "немного сионизма".

В этой деликатной/тонкой/чувствительной ситуации было бы весьма уместно, если бы соответствующий импульс сначала исходил у нас не от власти, а, скажем, от "ультраправых украинских националистов" - например, от Всеукраинского объединения Свобода.

Между прочим, именно от свободовца бывшего нардепа Игоря Мирошниченко я услышал наиболее аргументированную позицию насчёт гораздо более активной поддержки Израиля Украиной, чем та слишком осторожная и достаточно непоследовательная, к которой мы уже, к сожалению, привыкли.

Ну а потом уже и власть присоединится, если некоторые "крохи сионизма" будут в определённом смысле, так сказать, освящены украинскими националистами.

И пусть мир увидит, что наши "ультраправые", когда это нужно Украине и для справедливости, могут быть гораздо более проеврейскими, чем сегодняшние так называемые либералы да их знаменитые "идеи DEI", в соответствии с которыми "разнообразие, равенство, вовлечённость" отчего-то на Израиль (и право евреев жить вне террора!) не распространяется.