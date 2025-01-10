'Существенно подрывают финансовую основу российской военной машины': Зеленский поблагодарил Байдена за новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, его администрации и всему американскому народу за новый пакет санкций против Российской Федерации, объявленный 10 января 2025 года. Эти мероприятия направлены более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором, в том числе на компанию "Сургутнефтегаз".

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он отметил важность двухпартийной поддержки от США.

"Благодарен президенту США Байдену, его администрации и всему американскому народу за объявленный сегодня новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором. Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов действительно очень важна, и мы это хорошо чувствуем", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что новые ограничения значительно ослабляют финансовые возможности России в ведении войны. Санкции направлены на ключевых производителей, страховые компании, поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли, 184 судна теневого флота, а также логистические компании, сотрудничающие с Россией через третьи страны.

По словам президента Украины, такие действия разрушают цепочку поставок и серьезно подрывают способность российской экономики поддерживать военную агрессию.

"Особенно стоит отметить давление на такие компании как "Сургутнефтегаз" – ключевой финансовый кошелек для самого Путина. Подобные действия посылают четкий сигнал: преступники должны платить за свои преступления. Чем меньше доходов Россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что энергоресурсы не должны использоваться как оружие.

"Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. В то же время страны, уважающие международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира. Мы искренне благодарны за лидерство Америки в привлечении России к ответственности. Уверен, эти шаги значительно снизят нефтедолларовые доходы России, а вместе с ними и ее способность продолжать агрессию", – резюмировал он.

Напомним, США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Это один из самых больших "нефтяных" пакетов ограничений за последние годы. На введение санкций уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мировые цены на нефть выросли до максимума с октября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, экспорт сырой нефти из России морем упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 г. Однако падение объемов продаж компенсируется ростом котировок на российскую нефть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!