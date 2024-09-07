Прошли два года и сто девяносто четыре дня войны. Сегодняшние карты показывают, что россияне продвинулись чуть восточнее Угледара, а также - южнее Часова Яра. Есть также небольшое продвижение и севернее Сватово, на Купянском направлении. Больше никаких продвижений не зафиксировано.

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Как сегодня заявил Сырский российское наступление на Покровск - остановлено. Уже шесть дней как нет никаких продвижений противника в его сторону. Справедливости ради, нужно сказать, что и на Курском направлении дела у ВСУ идут совсем не так как месяц назад и ISW констатирует, что никаких подтвержденных продвижений украинских войск там нет.

Похоже, что война опять входит в свое привычное "позиционное русло". Так, во всяком случае, видится на основе анализа карт ISW. Надолго ли, вот в чем вопрос…

Зеленский отправился с визитом в Германию. Но не для встречи с немецким правительством (хотя встреча с Шольцем у него все же запланирована), а для того, чтобы посетить очередной "Рамштайн". Там он хочет попробовать в очередной раз убедить собравшихся министров обороны 50 стран-участников коалиции поддержки Украины в необходимости увеличить поставки Украине дальнобойного оружия, средств ПВО и разрешить ей, наконец, бить по целям, находящимся в глубине России.

Не дожидаясь этой его просьбы, Шольц сегодня заявил, что к уже поставленным семи ЗРК IRIS-T, она до конца этого года поставит в Украину еще четыре таких ЗРК. А в течении 2025-26 г.г. Украине будет поставлено дополнительно тринадцать ЗРК IRIS-T. Он подчеркнул, что таким образом Германия на деле доказывает, что продолжает твердо поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Насколько я могу судить, министры обороны, собравшиеся в Рамштайне, это не те люди, которые могут принять решение о разрешении Украине бить по территории России. Давать такого рода согласие - это не их компетенция. Такое решение может принять только один человек - Джо Байден. И всем известно, что по состоянию на сегодня - он против этого.

Поэтому 22-23 сентября Зеленский отправляется в Нью-Йорк, на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Там у него запланирована встреча с Байденом, на которой он предпримет может быть последнюю попытку уговорить Байдена дать, наконец, согласие на такие атаки.

Но, кроме этого, есть нюанс: Зеленскому помимо разрешения, нужны для этого и сами дальнобойные ракеты. Поставленные ранее американские ракеты ATACMS, английские Storm Shadow и французские SCALP подходят (если уже не подошли) к концу. Еще Зеленский не теряет надежды уговорить и Шольца передать, наконец, Украине крылатые ракеты Taurus. Таким образом, задача усложняется: как говориться - начать, да кончить.

Эмпирически теперь стало понятно, что европейские партнеры Украины в рамках правил, принятых в НАТО, не могут самостоятельно принять решение по такого рода вопросам. Им необходимо для этого заручиться согласием "старшего брата".

Вывод из всего этого таков: если во время этого визита в США Зеленский не сможет уговорить Байдена изменить свою позицию, то тогда следующая попытка будет уже с новой администрацией, т.е. после инаугурации, которая произойдет где-то в середине января. Впрочем, если победит Харрис, то может быть и чуть раньше. Но не принципиально.

Что касается того, кто же выиграет президентские выборы в США то пока никакой ясности нет. Опросы показывают, что в настоящий момент Харрис может рассчитывать на голоса 226 выборщиков, в то время как Трамп - на голоса 219. 93 голоса пока находятся в "серой" зоне. Они и решат исход этой баталии. Территориально, это избиратели семи штатов: Невады, Аризоны, Висконсина, Мичигана, Пенсильвании, Северной Каролины и Джорджии.

Важным этапом станут дебаты 10 сентября. Обычно после них картина более-менее проясняется. Так что недолго ждать осталось. Во всяком случае, Зеленский, когда поедет в Нью-Йорк, уже будет примерно представлять, какое будущее его ждет: "Непоколебимая поддержка-2" или "Принуждение к миру". Я так понимаю, что ни то, ни другое не является пределом его мечтаний. И то правда: хрен редьки не слаще…

Действительно, что лучше: война без конца или мир, основанный на болезненных уступках? Врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. И самое главное, что этот выбор будет делать даже не Зеленский, а американский народ. Который будет его делать исходя из совсем других критериев и по другим основаниям.

Американцев будут волновать экономический рост, налоги, миграция, борьба с неравенством, права меньшинств и т.д. А стратегия в отношении Украины будет просто неким приложением к победе того или иного кандидата. Большинство американцев даже не будут знать, что они, выбирая Трампа или Харрис, попутно решили и судьбу Украины.

Поэтому от грядущей встречи с Байденом зависит как пойдут дела на фронте этой осенью. А значит в какой позиции окажется Украина к тому моменту, когда в Белый Дом въедет его новый хозяин.

Реальность состоит в том, что сегодня именно Зеленский стоит во главе Украины и это именно ему придется убеждать Байдена в том, что он должен изменить свою позицию. Ситуация осложняется еще и тем, что судя по всему Байден совсем плох. Но что поделать: такие карты судьба сдала Украине на этот раз. И нам лишь остается надеяться, что все же у Зеленского получиться это сделать.

Слава Украине!🇺🇦

Про Израиль пока ничего нового. Американцы опять разгоняют тему, что соглашение Израиля с ХАМАСом на 90% готово. Но это они говорят уже с весны, а воз и ныне там. Поэтому я лично буду радоваться только тогда, когда нам сообщат, что соглашение подписано обеими сторонами. И ни на минуту раньше. Такие дела…