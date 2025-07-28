Суд во Львове может создать прецедент, 'аннулировав' систему Prozorro – СМИ

В Лычаковском райсуде Львова рассматривается дело №463/2092/25 о передаче в АРМА имущества, в котором может быть создан опасный прецедент. Так, суд по этому делу может фактически нивелировать значение системы публичных торгов Prozorro, пишет издание lenta.ua.

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Сторона обвинения стоит на позиции, что имущество, приобретенное по абсолютно законной процедуре годы назад, может в любой момент быть отобрано у владельца и передано АРМА. Причем по делу, где даже никому не объявлено подозрение. Если суд примет такую позицию, он фактически "обнулит" одно из достижений Украины в борьбе с коррупцией – систему прозрачных торгов. Создавая подобный прецедент, можно будет "умножить на ноль" все проведенные через Prozorro процедуры.

В этом деле речь идет о приобретенном через Prozorro имущественном комплексе на ул. Победы, 20, который после ряда откровенных манипуляций с подследственностью в нарушение УПК стал объектом ареста.

Судя по заседанию Лычаковского райсуда Львова, которое транслировалось в прямом эфире "ТСН" 25 июля, доказательства нарушения процедуры торгов отсутствуют, а вся необходимая процедура была соблюдена. Объявление о продаже соответствующего актива публиковалось в официальной парламентской газете "Голос Украины", на официальном сайте банка был указан паспорт открытых торгов, а на сайте Фонда гарантирования вкладов – номер лота, публичный паспорт и дата торгов.

Важным является тот факт, что актив был приобретен на аукционе по голландской системе, то есть аукционе на понижение цены, когда цена пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение.

Это, собственно, пыталась объяснить суду сторона защиты. Впрочем, судя по репликам судьи, которая вела это заседание, она, с подачи стороны обвинения, почему-то путала стоимость объекта с ценой, по которой был продан объект на открытом аукционе.

Так, в январе 2020 года ООО "АВТО ХАБ КИЕВ" (тогда еще ООО "ОИЛ ХАБ Киев") стало победителем открытого аукциона на платформе Prozorro.Продажи. Компания приобрела имущественный комплекс ПАО "Всеукраинский акционерный банк", который ликвидировался, за 61,154 млн грн. Цена была значительно выше стартовой (41,5 млн грн) и отражала реальную конкуренцию между четырьмя участниками торгов.

Несмотря на законность сделки, в 2021 году против компании открыли уголовное производство. Однако конкретных подозреваемых нет, а должностные лица предприятия не имеют никакого процессуального статуса.

В дальнейшем, в 2022 году, ГБР закрыло дело из-за отсутствия состава преступления. Но впоследствии производство возобновили, добавив новую статью.

При этом вместо того, чтобы расследовать в Киеве, где зарегистрировано предприятие, дело передали в СБУ в Черкасской области, а потом – в БЭБ во Львовской области.

Это было процессуальной манипуляцией – ведь никаких оснований для расследования вне Киева не было. Наконец в декабре 2024 года следственный судья Сосновского райсуда Черкасс отказал в наложении ареста на имущество. Однако вместо обжалования этого решения в апелляционном порядке орган досудебного расследования изменил подследственность, передав материалы в другой орган и, соответственно, добился рассмотрения уже в другом суде. Так была создана искусственная ситуация для повторного решения вопроса об аресте имущества. То есть чтобы обойти предыдущее судебное решение. Кульминацией стало постановление следственного судьи Лычаковского райсуда Львова от 9 апреля 2025 года, которым на все недвижимое имущество ООО "АВТО ХАБ КИЕВ" наложен арест с запретом пользования им. Это решение привело к фактическому параличу деятельности предприятия. Объект недвижимости никоим образом не связан с деяниями, которые расследуются, и не был предметом преступления. Как уже было сказано, предприятие приобрело его законно, на прозрачном электронном аукционе.

Таким образом, сейчас Лычаковский райсуд Львова может путем передачи в АРМА актива добросовестного владельца, который не имеет статуса подозреваемого, открыть путь к распоряжению этим имуществом без приговора суда. Или, проще говоря, к его неотвратимому отчуждению от законных владельцев без судебного приговора.

Почему это важно

При отсутствии подозрений фактическое наказание уже применено: компания лишена возможности пользоваться собственным имуществом.

Арест имущества без доказательств и передача имущества в АРМА через решение райсуда может подорвать доверие к системе Prozorro и судебной власти. Любой законный инвестор, в том числе иностранный, который вложил десятки миллионов гривен в прозрачную сделку, не будет иметь никаких гарантий сохранности своего имущества в Украине. После такого прецедента любые подобные сделки, заключенные с помощью Prozorro, можно будет "обнулить". Очевидно, Лычаковскому райсуду, который рассматривает дело, стоит обратить на это внимание из-за возможных последствий такого решения. Ведь система публичных торгов является одним из достижений Украины в рамках евроинтеграционного процесса, а ее нивелирование может привести к вопросам о соблюдении нашим государством требований партнеров.