'Сценарий под копирку': Фицо заявил, что покушения на него и Трампа идентичны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая совершили вооруженное нападение, отреагировал на стрельбу в кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он заявил, что оба случая с его участием и американского политика "идентичны".

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Также он обвинил в преступлении политических оппонентов Трампа. Об этом Фицо заявил в своем Facebook.

Глава правительства заявил, что, если бы нападавший на Трампа знал словацкий, ему было бы достаточно прочитать ежедневную газету N, Sme или Aktuality, чтобы у него возникло желание "разобраться с непослушным бывшим президентом США".

"Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть, а когда им это не удается, они настолько раздражают общественность, что какой-то бедолага берет в руки пистолет. И теперь мы станем свидетелями речей о необходимости примирения, умиротворения и прощения", – написал Фицо.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс.Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональда Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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