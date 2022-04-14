Стратегия Кремля по войне против Украины провалилась: Грозев дал прогноз, что будет происходить в РФ

Стратегия России по войне против Украины давно потерпела крах, поэтому в Кремле сейчас ищут крайнего, на кого можно будет повесить вину за провал. В итоге ситуация может обернуться раздором внутри российской элиты и силовиков.

Такое предположение высказал болгарский журналист Христо Грозев из группы Bellingcat, известный расследованиями о силовиках и спецслужбах страны-агрессора. Мнением он поделился в интервью BBC.

"Мы можем только анализировать, потому что видим не кухню, а симптомы. Последний симптом – это взаимные обвинения со стороны Кадырова (Рамзана, главы Чечни. – Ред.) к Пескову (Дмитрию, пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина. – Ред.) и наоборот. Это симптом того напряжения и стресса, который существует внутри элиты и силовиков",– пояснил расследователь.

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По его мнению, это разделение – неизбежно, оно стало результатом проваленной стратегии, которую "кто-то продал Кремлю". Она не выполняется, поэтому российские высшие чины ищут крайнего.

Грозев подчеркнул, что в такой ситуации в российских политических кругах все друг друга обвиняют, потому что пытаются гарантировать себе будущее.

По словам журналиста, так, некоторые выбирают будущее после ухода Путина, а другие – ближайшее, чтобы доказать лояльность действующему российскому лидеру.

"Поэтому сейчас, как и всегда в таких ситуациях, будет раздор внутри элиты и силовиков. Часть из них будут пытаться гарантировать себе место вне тюрьм и трибуналов после краха системы, а другие просто попытаются продлить себе комфортную жизнь на ближайшие месяцы", – отметил Грозев.

Напомним: в этом же интервью расследователь из Bellingcat спрогнозировал, сколько может длиться война Украины и РФ, назвав решающий фактор. Грозев оценил перспективы вступления Украины в НАТО, ведь ныне военные профессионалы Альянса просто в восторге от украинской армии. Также журналист рассказал, какую роль внутри самой РФ могут сыграть слухи о проблемах со здоровьем Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал США в отставке и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что война против Украины разрушительна для РФ. По его словам, несмотря на то, что Путин отдан своим целям, он недооценил приверженность украинцев своей стране.