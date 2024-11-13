Может, начались торги.

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Возможно, не случайно Илон Маск вместе с президентом Трампом по телефону уговаривают президента Украины Зеленского.

Это будет пугающий сон Путина: два победителя Америки - техномильярдер Маск и новый президент США Трамп, пытаясь остановить российско-украинскую войну, наконец-то нашли свой бизнес-интерес в Украине.

Это полезные ископаемые (в первую очередь, редкоземельные материалы и газ) Украины, на которые грубо намекал президент Зеленский в своем "плане победы" и строительство нового космодрома в Европе для ракет Маска на месте бывшего украинского города Бахмут.

Бахмут, по планам американцев должен оказаться в демилитаризованной зоне безопасности между украинскими войсками и российскими оккупационными войсками.