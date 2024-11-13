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Блог | Страшный сон Путина: что задумали Маск и Трамп
Может, начались торги.
Возможно, не случайно Илон Маск вместе с президентом Трампом по телефону уговаривают президента Украины Зеленского.
Это будет пугающий сон Путина: два победителя Америки - техномильярдер Маск и новый президент США Трамп, пытаясь остановить российско-украинскую войну, наконец-то нашли свой бизнес-интерес в Украине.
Это полезные ископаемые (в первую очередь, редкоземельные материалы и газ) Украины, на которые грубо намекал президент Зеленский в своем "плане победы" и строительство нового космодрома в Европе для ракет Маска на месте бывшего украинского города Бахмут.
Бахмут, по планам американцев должен оказаться в демилитаризованной зоне безопасности между украинскими войсками и российскими оккупационными войсками.
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