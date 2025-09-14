'Страна построена на империи': Стубб объяснил, почему не видит будущего в России. Видео

Президент Финляндии Александр Стубб отметил угрозу российской империалистической идеи, которая с течением истории никуда не исчезла. По его словам, сейчас мир находится в состоянии неопределенности, как в 1918, 1945 или 1989 годах.

"Я не питаю больших надежд относительно будущего России"

В интервью Bloomberg финский лидер заявил, что РФ при власти диктатора Владимира Путина не изменится, и странам, которые не смогли разобраться со своим прошлым, "очень трудно смотреть в будущее". Стубб говорит, что его цель как лидера маленькой страны – "подтолкнуть вещи в правильном направлении".

"У России есть такая, знаете, империалистическая ДНК и подтекст, которые, кажется, никуда не исчезают. Россия построена на империи. Вот почему Путин говорит о "русском мире", границах "великой России" до 1800-х, где, знаете, "один язык, одна Россия, одна религия, один лидер" – он сам", – заявил президент Финляндии.

"Поэтому сейчас я не имею больших надежд относительно будущего России", – добавил он.

Стубб отметил, что на Западе бытовало ошибочное опасное мнение: что РФ и многие другие страны "просто автоматически вернутся к какой-то форме либеральной демократии". Однако этого не произошло.

Он подчеркнул, что сейчас "возвращается политика силы", а российский империализм никуда не исчез. Политик давно придерживался такого мнения, но, по его словам, не рад, что был прав.

"Мой аргумент – большой аргумент – заключается в том, что сейчас мы живем в 1918, 1945 или 1989 году мировой истории. Мы находимся сейчас в подобной ситуации. Мы просто не знаем, куда мир движется", – предупредил президент.

