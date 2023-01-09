Столтенберг сделал новое заявление о поддержке Украины и дал прогноз по отношениям с РФ после завершения войны

Военная поддержка Украины является путем к миру, потому что выигрыш российского диктатора Владимира Путина в войне был бы не только трагедией для украинцев, но и представлял бы опасность Европе. Кремль хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу, и поэтому отношения Запада с РФ даже после окончания полномасштабной войны в Украине останутся напряженными.

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Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности Folk och Försvar в Селене (Швеция). Его речь процитировала пресс-служба Североатлантического Альянса. Отметим, что об Украине политик вспомнил в самом начале своего выступления.

Он сказал: многих потрясла жестокость российской войны, хотя НАТО знало о приближении вторжения. Военная сила – это часть схемы, которую Москва использует для достижения своих политических целей.

"И война в Украине началась не в феврале прошлого года. Это началось в 2014 году. С аннексией Крыма Россией и терактами на востоке Украины", – сказал генсек.

Он напомнил, что Альянс месяцами предупреждал о возможном вторжении, неоднократно предпринимал "значительные политические и дипломатические усилия" для предотвращения войны. "Но президент Путин все же решил атаковать", – отметил Столтенберг.

Он сказал, что помощь Вооруженным силам Украины "имеет значение". "Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также опасно для нас. Сообщение для него и других авторитарных лидеров будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми", – объяснил генеральный секретарь НАТО.

Если РФ выиграет, угнетение и тирания победят свободу и демократию, то прочного мира не будет.

"Так что у нас есть не только моральное обязательство поддерживать страну, на которую напала другая. Это также отвечает нашим интересам и важно для нашей безопасности", – указал Столтенберг.

Он заявил, что поддержка защитников Украины оружием – это самый быстрый способ добиться мира, при котором Украина выживает как независимая демократическая страна Европы.

"Независимо от того, когда и как закончится эта война, мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда", – подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что проблемы в отношениях с РФ останутся и после войны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Йенс Столтенберг призвал страны НАТО к увеличению производства оружия. Он отметил, что даже если война в Украине закончится за столом переговоров, решающее значение для их итогов будет иметь сила нашей страны на поле боя.

– Также, по словам генсека НАТО, нет никаких признаков того, что Путин изменил свои цели, ради которых он развязал захватническую войну против Украины.

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